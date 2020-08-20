شاهد.. لحظة إصابة جوميز أمام الأهلي

ماجد محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظة إصابة لاعب الهلال بافيتمبتي جوميز أمام الأهلي، حيث التف لاعبو الهلال حول جوميز بعدما استلقى على أرض الملعب.
وبدا في المقطع جوميز مستلقيا على أرض الملعب خلال مباراة الهلال والأهلي، وعلى الفور هرع الفريق الطبي للملعب لإجراء فحوصات لجوميز لعلاجه من الإصابة.
وظهر في المقطع جوميز يعود لأرض الملعب وهو مبتسم بعد تلقيه العلاج المناسب لإصابته.
وكان السوري عمر السومة أحرز الهدف الأول لصالح الأهلي في مرمى الهلال وذلك في بداية الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين، وجاء هدف الأهلي الأول خلال الدقيقة الرابعة من بداية الشوط بعد كرة طويلة تلقاها عمر السومة داخل منطقة الجزاء.
وكان الأهلي التقى مع ضيفه الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات مباريات الجولة الـ26 من مسابقة دوري المحترفين.