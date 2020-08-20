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الوحدة ينتصر على العدالة ويُزاحم الأهلي على المركز الثالث (صور)

Time منذ ساعة
Views 1515
الوحدة ينتصر على العدالة ويُزاحم الأهلي على المركز الثالث (صور)

ماجد محمد (صدى):
تمكن نادي الوحدة، من الفوز على العدالة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح أنسيلمو أهداف الوحدة في الدقيقة 11، ثم عزّز يوسوفو نياكاتي التقدم في الدقيقة 25 بتمريرة من أنسيلمو، فيما سجّل أنسيلمو الهدف الثاني له والثالث للوحدة في الدقيقة 51، كما أحرز يوسوفو الرابع للفريق والثاني له في الدقيقة 81.

وأحرز سافاس جينتسوجلو الهدف الأول للعدالة في الدقيقة 8 من ضربة جزاء، فيما سجّل نايف هزازي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 43 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد العدالة عند 20 نقطة في المركز الـ16.

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أحدث التعليقات

Lara
البلد ولله الحمد بفضل الله ماتقصر بس ياليت تقوموا انتوا بدوركم كمواطنين في نهضة البلد والحرص عليها
Lara
اهل الاحتياج افهموا يعطون اولادكم وهم باجهزتهم
القرشي
كل عام وانت بخير يا ولد عمي . يبغونا دويلات صغيرة جدآ يعني حارة وشارعين رئيسية وبحيرة صغيرونه ويسمونا دولة ويكون عدد افراد جيشها 10 انفار وسلاحها مسدسين وبندقية ورشاش والبقية عصي . يبغونا زي كذا عشان ياخذون راحتهم في السيطرة علينا ونهب ثرواتنا هذا هو هدفهم لا بارك الله فيهم .
بلبل البحر
"مَن أصبحَ منكم آمنًا في سربِهِ ، مُعافًى في جسدِهِ عندَهُ قوتُ يومِهِ ، فَكَأنَّما حيزت لَهُ الدُّنيا" صححه الالباني "الخوارجُ كلابُ أهلِ النارِ" صححه الألباني
ali
الحمد لله ان الجنه والنار الكهرب فيها ببلاش ولا انكان ما نسلم منكم بالاخره

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