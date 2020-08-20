الوحدة ينتصر على العدالة ويُزاحم الأهلي على المركز الثالث (صور)

ماجد محمد (صدى):
تمكن نادي الوحدة، من الفوز على العدالة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح أنسيلمو أهداف الوحدة في الدقيقة 11، ثم عزّز يوسوفو نياكاتي التقدم في الدقيقة 25 بتمريرة من أنسيلمو، فيما سجّل أنسيلمو الهدف الثاني له والثالث للوحدة في الدقيقة 51، كما أحرز يوسوفو الرابع للفريق والثاني له في الدقيقة 81.
وأحرز سافاس جينتسوجلو الهدف الأول للعدالة في الدقيقة 8 من ضربة جزاء، فيما سجّل نايف هزازي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53.
وارتفع رصيد الوحدة إلى 43 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد العدالة عند 20 نقطة في المركز الـ16.