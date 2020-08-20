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رغد صدام حسين عن اغتيال رهام يعقوب: " المليشيا لم تقرأ التاريخ "

Time منذ ساعة
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رغد صدام حسين عن اغتيال رهام يعقوب: " المليشيا لم تقرأ التاريخ "

بغداد (صدى):
عبّرت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن غضبها من عمليات الاغتيال الأخيرة التي حدثت في العراق، وكان آخرها اغتيال النشاطة المدنية رهام يعقوب أمس الأربعاء.

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل: " إلى أين يا أمه، إلى أين ياعراق، كل يوم خبر ليس سعيد، موت قتل دمار " ، مضيفة: " لم تقرأ الميليشيات وأصحابها التاريخ، لا يعرفون أن الاحتلال وأذنابه وأتباعه إلى زوال، ويبقى العراق والعراقي حرًا أبيًا، سينتهون بذل وخزي الدنيا والآخرة " .

وأضافت: "وسنتذكر فقط ما عملوا من قبح، وكيف دمروا العراق، لكن كلمة الحق وصوت الحق هو الباقي، والذي نتذكره بهيبة وعز " .

واختتمت: " إلى رحمة الله ياشهيدة الجنوب البطلة وكل شهداء المرحلة، أعان الله أهلكم والعراقيين، لن تذهب أصواتكم العالية سدى، وما النصر إلا من عند الله " .

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أحدث التعليقات

Lara
البلد ولله الحمد بفضل الله ماتقصر بس ياليت تقوموا انتوا بدوركم كمواطنين في نهضة البلد والحرص عليها
Lara
اهل الاحتياج افهموا يعطون اولادكم وهم باجهزتهم
القرشي
كل عام وانت بخير يا ولد عمي . يبغونا دويلات صغيرة جدآ يعني حارة وشارعين رئيسية وبحيرة صغيرونه ويسمونا دولة ويكون عدد افراد جيشها 10 انفار وسلاحها مسدسين وبندقية ورشاش والبقية عصي . يبغونا زي كذا عشان ياخذون راحتهم في السيطرة علينا ونهب ثرواتنا هذا هو هدفهم لا بارك الله فيهم .
بلبل البحر
"مَن أصبحَ منكم آمنًا في سربِهِ ، مُعافًى في جسدِهِ عندَهُ قوتُ يومِهِ ، فَكَأنَّما حيزت لَهُ الدُّنيا" صححه الالباني "الخوارجُ كلابُ أهلِ النارِ" صححه الألباني
ali
الحمد لله ان الجنه والنار الكهرب فيها ببلاش ولا انكان ما نسلم منكم بالاخره

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