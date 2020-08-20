رغد صدام حسين عن اغتيال رهام يعقوب: " المليشيا لم تقرأ التاريخ "

بغداد (صدى):
عبّرت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن غضبها من عمليات الاغتيال الأخيرة التي حدثت في العراق، وكان آخرها اغتيال النشاطة المدنية رهام يعقوب أمس الأربعاء.
وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل: " إلى أين يا أمه، إلى أين ياعراق، كل يوم خبر ليس سعيد، موت قتل دمار " ، مضيفة: " لم تقرأ الميليشيات وأصحابها التاريخ، لا يعرفون أن الاحتلال وأذنابه وأتباعه إلى زوال، ويبقى العراق والعراقي حرًا أبيًا، سينتهون بذل وخزي الدنيا والآخرة " .
وأضافت: "وسنتذكر فقط ما عملوا من قبح، وكيف دمروا العراق، لكن كلمة الحق وصوت الحق هو الباقي، والذي نتذكره بهيبة وعز " .
واختتمت: " إلى رحمة الله ياشهيدة الجنوب البطلة وكل شهداء المرحلة، أعان الله أهلكم والعراقيين، لن تذهب أصواتكم العالية سدى، وما النصر إلا من عند الله " .