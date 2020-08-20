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شاهد.. لحظة اقتحام منزل رئيس مالي واعتقاله

Time منذ ساعة
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شاهد.. لحظة اقتحام منزل رئيس مالي واعتقاله

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة اعتقال رئيس مالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا في العاصمة باماكو، الثلاثاء الماضي، من قبل المتمردين.

وأوضح الفيديو، اقتحام الجنود لمنزل الرئيس المالي السابق واعتقاله ومعه رئيس الحكومة بوبو سيسي.

ونصّب الكولونيل أسيمي جويتا، نفسه، رئيساً للمجلس العسكري الحاكم، وقال في تصريح له : " أنا الكولونيل أسيمي جويتا رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب " ، مضيفًا: " في أعقاب أحداث أمس التي أدت إلى تغيير السلطة نعتقد أن من واجبنا أن نوضح موقفنا للأمناء العامين بالوزارات حتى يتمكنوا من العمل على الفور " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم ويسدد رميكم يا ابطال الحرمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماسألنا عنهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اهلك الروافض المجوس ، طواغيت ايران وحزب الشيطان ، ولا تبقي منهم على الارض ديارا .. آمين ..
عبدالله
السلام عليكم، بعض المحررين لايعرف كيف يصيغ الخبر، فلو الشخص لم يرى الفتوى عن طريق الفيديو واعتمد على كلام المحرر لفهم الموضوع بشكل خاطيء ، ارحو مراجعة المحررين للمقالات عدة مرات، وانتقاء المحررين الجيدين

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