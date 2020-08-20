شاهد.. لحظة اقتحام منزل رئيس مالي واعتقاله

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو، لحظة اعتقال رئيس مالي السابق إبراهيم أبو بكر كيتا في العاصمة باماكو، الثلاثاء الماضي، من قبل المتمردين.
وأوضح الفيديو، اقتحام الجنود لمنزل الرئيس المالي السابق واعتقاله ومعه رئيس الحكومة بوبو سيسي.
ونصّب الكولونيل أسيمي جويتا، نفسه، رئيساً للمجلس العسكري الحاكم، وقال في تصريح له : " أنا الكولونيل أسيمي جويتا رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب " ، مضيفًا: " في أعقاب أحداث أمس التي أدت إلى تغيير السلطة نعتقد أن من واجبنا أن نوضح موقفنا للأمناء العامين بالوزارات حتى يتمكنوا من العمل على الفور " .
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