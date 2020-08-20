الأعداد السابقة للصحيفة

تعديل قيمة العقود الحكومية عالية القيمة من 100 مليون ريال إلى 50 مليوناً

Time منذ 15 دقيقة
Views 1295
تعديل قيمة العقود الحكومية عالية القيمة من 100 مليون ريال إلى 50 مليوناً

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تفعيل قرارها بتعديل سقف قيمة العقود الحكومية المصنّفة عالية القيمة، التي تُطبّق عليها آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة، لتصبح 50 مليون ريال أو تعادلها أو تزيد عنها، عوضاً عن القيمة المحدّدة سابقاً بـ100 مليون ريال، على أن يسري تطبيق القرار مطلع العام الهجري الجديد 1442هـ.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن القرار صدر بالتعاون والتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وبموجب المادة الثالثة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة والشركات المدرجة، التي نصّت على أن تقوم الهيئة بالاتفاق مع المركز بتحديد نطاق قيمة العقود العالية القيمة.

ووفقاً للبيان، فإن القرار جاء نتيجة للتقارير والدراسات الربعية التي أعدّتها الهيئة، التي كشفت نمواً ملحوظاً في تطبيق متطلّبات المحتوى المحلي للمنافسات والمشتريات الحكومية، بحسب ما أظهرته التقارير الربعية.

وبناء على هذه النتائج، تقرّر خفض القيمة المحدّدة للعقود عالية القيمة من أجل زيادة تغطية المنافسات وتعظيم الاستفادة من آلية وزن المحتوى المحلي وآلية الحد الأدنى.

وأكدت الهيئة أنها حرصت عند وضعها للبنية التحتية للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمحتوى المحلي، على أن تكون مرنة في بعض موادها، بهدف تعزيز المحتوى المحلي إلى أقصى حدّ ممكن, ومن بينها المادة الثالثة من اللائحة، التي لم تحدّد قيمة ثابتة للعقود عالية القيمة، وبقي التحديد من ضمن صلاحيات الهيئة بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

ودعت الهيئة منشآت القطاع الخاص الراغبة في المنافسة على العقود عالية القيمة التي تساوي أو تزيد عن 50 مليون ريال، إلى المبادرة وتقديم طلب لقياس خط أساس المحتوى المحلي واعتماده من الهيئة، وذلك لتعزيز فرصها عند التقييم الفني والمالي لأي منافسة حكومية تنطبق عليها مواصفات العقود عالية القيمة.

يشار إلى أن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة حدّدت آليتين لتفضيل المحتوى المحلي في العقود عالية القيمة، وهي آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، حيث يتم تقييم الشركة بناء على درجة المحتوى المحلي وفق معادلة من 100 درجة: 60% تمنح للسعر، و40% موزّعة على: خط أساس المحتوى المحلي، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وكون الشركة مدرجة.

وتتم ترسية المنافسة على المتنافس الأعلى درجة، فيما تُطبّق آلية الحد الأدنى في بعض المشاريع التي تحدّدها الهيئة بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

Time واتساب

أحدث التعليقات

حمادة
التخفيف الحقيقي عن المواطنين بتخفيف تعرفة الاستهلاك هذه سياسة حتدفع يعني حتدفع
ابوبدر
على بعر انفع ببدك اول شيء ومالك دخل بالسعودية والسعوديين
لا يهمونك انا مجنونك
وين خونة المسلمين الي ينهقون ليل نهار صدعو روسنا بوطنيتهم
omar
صجونا بقولهم ام الدنيا وهى ام السبعه وذمتها
*** الدين المعاملة ***
شافاكم الله وعافاكم يا صحيفة صدى أضحكتم الناس عليكم بهذا الخبر الكاذب الغير صحيح مع أني كنت أتابع أخباركم بس الصراحة أنصدمت فيكم كيف نمر بحجم البس هههههههههههه ومنمقين الخبر قال "برشاقة عالية " هذا بسسسسس يااااااا ولا بلاش أكمل.

أخر الأخبار

بالفيديو..موعد اعتدال الأجواء في المملكة
بالفيديو..موعد اعتدال الأجواء في المملكة
Time منذ 7 دقائق Views 1241
تعديل قيمة العقود الحكومية عالية القيمة من 100 مليون ريال إلى 50 مليوناً
تعديل قيمة العقود الحكومية عالية القيمة من 100 مليون ريال إلى 50 مليوناً
Time منذ 15 دقيقة Views 1295
بالفيديو .. لحظة استهداف عنصرين من ميليشيات الحوثية في شرق صنعاء
بالفيديو .. لحظة استهداف عنصرين من ميليشيات الحوثية في شرق صنعاء
Time منذ 24 دقيقة Views 1387
الخضيري يحسم الجدل حول استخدام  إبر فيكتوزا أو الساكسيندا للتنحيف 
الخضيري يحسم الجدل حول استخدام  إبر فيكتوزا أو الساكسيندا للتنحيف 
Time منذ 31 دقيقة Views 1342
الحذر من نصب المتسولين
الحذر من نصب المتسولين
Time منذ 37 دقيقة Views 311
الله سلم صاحبه
الله سلم صاحبه
Time منذ 37 دقيقة Views 269
وظائف شاغرة في «الزكاة والدخل»
وظائف شاغرة في «الزكاة والدخل»
Time منذ 39 دقيقة Views 1591
أشخاص ممنوعين من أخذ اللقاح الروسي ضد كورونا
أشخاص ممنوعين من أخذ اللقاح الروسي ضد كورونا
Time منذ 42 دقيقة Views 1239
بالأرقام.. عدد المقاعد الإشرافية للتعليم العام الأهلي 
بالأرقام.. عدد المقاعد الإشرافية للتعليم العام الأهلي 
Time منذ 46 دقيقة Views 1303
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
Time منذ 53 دقيقة Views 1433