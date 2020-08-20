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الخضيري يحسم الجدل حول استخدام  إبر فيكتوزا أو الساكسيندا للتنحيف 

Time منذ 31 دقيقة
Views 1342
الخضيري يحسم الجدل حول استخدام  إبر فيكتوزا أو الساكسيندا للتنحيف 

عادل الحربي (صدى):
رد الباحث المتخصص بأمراض السرطان الدكتور فهد الخضيري؛ على تساؤلات عديدة بشأن استخدام  إبر فيكتوزا أو الساكسيندا " للتنحيف " والتي هي نفس التركيب" ليراجلوتايدliraglutide ".

وأضاف الخضيري عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر "، قائلا:" هيئة الدواء والغذاء أكدت أنها لا تصرف إبر فيكتوزا أو الساكسيندا إلا من طبيب غدد بوصفة طبية ولمرضى النوع الثاني من السكري للعلاج لأنها قد تسبب التهاب للبنكرياس أو سرطان خلايا سي في الغدة الدرقية ".

وكانت هيئة الغذاء والدواء أوضحت أن مستحضر " فيكتوزا " يستخدم فقط للنوع الثاني من مرض السكري، موضحة أن صرفه للمرضى يقتصر على استشاري الغدد الصماء بالمستشفيات فقط، نظراً لاحتمال ارتباطه بعدد من الأعراض الجانبية.

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أحدث التعليقات

حمادة
التخفيف الحقيقي عن المواطنين بتخفيف تعرفة الاستهلاك هذه سياسة حتدفع يعني حتدفع
ابوبدر
على بعر انفع ببدك اول شيء ومالك دخل بالسعودية والسعوديين
لا يهمونك انا مجنونك
وين خونة المسلمين الي ينهقون ليل نهار صدعو روسنا بوطنيتهم
omar
صجونا بقولهم ام الدنيا وهى ام السبعه وذمتها
*** الدين المعاملة ***
شافاكم الله وعافاكم يا صحيفة صدى أضحكتم الناس عليكم بهذا الخبر الكاذب الغير صحيح مع أني كنت أتابع أخباركم بس الصراحة أنصدمت فيكم كيف نمر بحجم البس هههههههههههه ومنمقين الخبر قال "برشاقة عالية " هذا بسسسسس يااااااا ولا بلاش أكمل.

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