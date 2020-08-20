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ضبط 1157 مخالفة لقرار ⁧منع العمل تحت أشعة الشمس⁩

Time منذ ساعتين
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ضبط 1157 مخالفة لقرار ⁧منع العمل تحت أشعة الشمس⁩

الرياض (صدى):
ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية⁩ 1157 مخالفة لقرار ⁧منع العمل تحت أشعة الشمس⁩ من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 عصراً، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وأضافت الوزارة أن المخالفة تمثلت في قيام صاحب العمل بنشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير .

ونوهت بأن قيمة المخالفة تصل إلى 3000 ريال وتتعدد بتعدد العمال، داعية للإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على رقم 19911، أو بوابة معا للرصد.

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أحدث التعليقات

حمادة
التخفيف الحقيقي عن المواطنين بتخفيف تعرفة الاستهلاك هذه سياسة حتدفع يعني حتدفع
ابوبدر
على بعر انفع ببدك اول شيء ومالك دخل بالسعودية والسعوديين
لا يهمونك انا مجنونك
وين خونة المسلمين الي ينهقون ليل نهار صدعو روسنا بوطنيتهم
omar
صجونا بقولهم ام الدنيا وهى ام السبعه وذمتها
*** الدين المعاملة ***
شافاكم الله وعافاكم يا صحيفة صدى أضحكتم الناس عليكم بهذا الخبر الكاذب الغير صحيح مع أني كنت أتابع أخباركم بس الصراحة أنصدمت فيكم كيف نمر بحجم البس هههههههههههه ومنمقين الخبر قال "برشاقة عالية " هذا بسسسسس يااااااا ولا بلاش أكمل.

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