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بالأرقام.. عدد المقاعد الإشرافية للتعليم العام الأهلي 

Time منذ 45 دقيقة
Views 1299
بالأرقام.. عدد المقاعد الإشرافية للتعليم العام الأهلي 

الرياض (صدى):
حددت وزارة التعليم، عدد المقاعد الإشرافية للتعليم العام الأهلي بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بمشرف لكل 30 مدرسة، ويأتي ذلك في قرار لنائب وزير التعليم.

وشمل القرار أن تكون المعيارية العددية للمقاعد الإشرافية للتعليم العام الأهلي بإدارات التعليم وفق التالي: ١- تعديل معيار المقاعد الإشرافية لمكاتب وإدارات التعليم الأهلي في إدارات التعليم بواقع مشرف لكل (30) مدرسة.

٢- تخصيص مشرف لكل (30) مدرسة لمكاتب التعليم العام العالمي والأجنبي.

٣-تخصيص مشرف تعليم عالمي وأجنبي بإدارات التعليم التي لا يوجد بها مكتب تعليم عالمي وأجنبي إذا زاد عدد مدارسها العالمية والأجنبية عن (10) مدارس.

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أحدث التعليقات

حمادة
التخفيف الحقيقي عن المواطنين بتخفيف تعرفة الاستهلاك هذه سياسة حتدفع يعني حتدفع
ابوبدر
على بعر انفع ببدك اول شيء ومالك دخل بالسعودية والسعوديين
لا يهمونك انا مجنونك
وين خونة المسلمين الي ينهقون ليل نهار صدعو روسنا بوطنيتهم
omar
صجونا بقولهم ام الدنيا وهى ام السبعه وذمتها
*** الدين المعاملة ***
شافاكم الله وعافاكم يا صحيفة صدى أضحكتم الناس عليكم بهذا الخبر الكاذب الغير صحيح مع أني كنت أتابع أخباركم بس الصراحة أنصدمت فيكم كيف نمر بحجم البس هههههههههههه ومنمقين الخبر قال "برشاقة عالية " هذا بسسسسس يااااااا ولا بلاش أكمل.

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