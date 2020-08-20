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بالفيديو.. الحربي يوضح سبب لجوء السياح إلى التخييم في المناطق السياحية 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الحربي يوضح سبب لجوء السياح إلى التخييم في المناطق السياحية 

عادل الحربي (صدى):
كشف الخبير السياحي ثامر الحربي عن سبب لجوء السياح إلى التخييم في المناطق السياحية، قائلا إن ارتفاع أسعار الفنادق وقلة المعروض أجبرتهم على التخييم.

ولفت الحربي خلال حواره في قناة الإخبارية:" هناك طلب عالي على الوجهات السياحية في المملكة والتي يبلغ عددها ١٠ وجهات "، مشددا:" لابد من وجود أسعار معقولة نوعا ما مع نسبة غلاء بسيط ".

ودعا الحربي لتوفير الخدمات الأساسية في المتنزهات والمناطق المفتوحة والمناطق الطبيعية لرغبة السياح في عيش التجربة والاستمتاع بالطبيعة.

وتابع الخبير السياحي:" لابد من توفير خدمات إضافية للسياح الموجودين في هذه المناطق المفتوحة "، مشيرا إلى وجود منافسة بين ملاك الكرفانات ومناطق التخييم وأصحاب الشقق والفنادق مما يؤثر على الأسعار.

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أحدث التعليقات

حمادة
التخفيف الحقيقي عن المواطنين بتخفيف تعرفة الاستهلاك هذه سياسة حتدفع يعني حتدفع
ابوبدر
على بعر انفع ببدك اول شيء ومالك دخل بالسعودية والسعوديين
لا يهمونك انا مجنونك
وين خونة المسلمين الي ينهقون ليل نهار صدعو روسنا بوطنيتهم
omar
صجونا بقولهم ام الدنيا وهى ام السبعه وذمتها
*** الدين المعاملة ***
شافاكم الله وعافاكم يا صحيفة صدى أضحكتم الناس عليكم بهذا الخبر الكاذب الغير صحيح مع أني كنت أتابع أخباركم بس الصراحة أنصدمت فيكم كيف نمر بحجم البس هههههههههههه ومنمقين الخبر قال "برشاقة عالية " هذا بسسسسس يااااااا ولا بلاش أكمل.

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