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هيلاري كلينتون تعترف في مذكراتها بمخططات لتقسيم الدول العربية والخليج (فيديو)

Time منذ ساعة
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هيلاري كلينتون تعترف في مذكراتها بمخططات لتقسيم الدول العربية والخليج (فيديو)

واشنطن (صدى):
كشفت مستشار وزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، في مذكراتها عن مخططات كانت لدى الإدارة الأمريكية لتقسيم الدول العربية والخليجية.

وذكرت أن الإدارة الأمريكية قبل ثورة 30 يونيو 2013 في مصر اتفقت مع الأخوان المسلمين على إعلان الدولة الإسلامية في سيناء، وإعطاء جزء منها إلى حماس، والجزء الآخر إلى إسرائيل، وفتح الحدود المصرية مع ليبيا.

وأكدت أن بلادها كانت تخطط لتقسيم المنطقة العربية ودول الخليج بمساعدة الأخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية، وبعدها السيطرة بشكل كامل على منابع النفط والمنافذ البحرية، إلا أن الثورة المصرية في 2013 دمرت خططهم.

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أحدث التعليقات

حمادة
التخفيف الحقيقي عن المواطنين بتخفيف تعرفة الاستهلاك هذه سياسة حتدفع يعني حتدفع
ابوبدر
على بعر انفع ببدك اول شيء ومالك دخل بالسعودية والسعوديين
لا يهمونك انا مجنونك
وين خونة المسلمين الي ينهقون ليل نهار صدعو روسنا بوطنيتهم
omar
صجونا بقولهم ام الدنيا وهى ام السبعه وذمتها
*** الدين المعاملة ***
شافاكم الله وعافاكم يا صحيفة صدى أضحكتم الناس عليكم بهذا الخبر الكاذب الغير صحيح مع أني كنت أتابع أخباركم بس الصراحة أنصدمت فيكم كيف نمر بحجم البس هههههههههههه ومنمقين الخبر قال "برشاقة عالية " هذا بسسسسس يااااااا ولا بلاش أكمل.

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