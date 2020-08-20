هيلاري كلينتون تعترف في مذكراتها بمخططات لتقسيم الدول العربية والخليج (فيديو)

واشنطن (صدى):
كشفت مستشار وزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، في مذكراتها عن مخططات كانت لدى الإدارة الأمريكية لتقسيم الدول العربية والخليجية.
وذكرت أن الإدارة الأمريكية قبل ثورة 30 يونيو 2013 في مصر اتفقت مع الأخوان المسلمين على إعلان الدولة الإسلامية في سيناء، وإعطاء جزء منها إلى حماس، والجزء الآخر إلى إسرائيل، وفتح الحدود المصرية مع ليبيا.
وأكدت أن بلادها كانت تخطط لتقسيم المنطقة العربية ودول الخليج بمساعدة الأخوان المسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية، وبعدها السيطرة بشكل كامل على منابع النفط والمنافذ البحرية، إلا أن الثورة المصرية في 2013 دمرت خططهم.