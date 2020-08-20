6 مزايا تُقدمها "الجمارك" للمشغل الاقتصادي المعتمد

علي القحطاني (صدى):
خصّصت الهيئة العامة للجمارك، ميزة المسار السريع في بعض المنافذ الجمركية للشركات الأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية، ويساعد في تقليل الوقت اللازم للفسح.
وأوضحت الجمارك، أهم المزايا التي تقدم للمشغل الاقتصادي المعتمد ومنها " تقليل المخاطر، أولوية في جميع الإجراءات الجمركية، مدير حساب خاص لتذليل المعوقات، مسار سريع مخصص في المنافذ الجمركية البرية، دورات تدريبية مجانية وعضوية المجموعة الاستشارية للمشغل الاقتصادي المعتمد، حزمة تسويقية للشركة تشمل إتاحة استخدام شعار المشغل الاقتصادي ونشر قائمة بالأعضاء عبر موقع الجمارك " .