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6 مزايا تُقدمها "الجمارك" للمشغل الاقتصادي المعتمد

Time منذ ساعة
Views 1450
6 مزايا تُقدمها "الجمارك" للمشغل الاقتصادي المعتمد

علي القحطاني (صدى):
خصّصت الهيئة العامة للجمارك، ميزة المسار السريع في بعض المنافذ الجمركية للشركات الأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية، ويساعد في تقليل الوقت اللازم للفسح.

وأوضحت الجمارك، أهم المزايا التي تقدم للمشغل الاقتصادي المعتمد ومنها " تقليل المخاطر، أولوية في جميع الإجراءات الجمركية، مدير حساب خاص لتذليل المعوقات، مسار سريع مخصص في المنافذ الجمركية البرية، دورات تدريبية مجانية وعضوية المجموعة الاستشارية للمشغل الاقتصادي المعتمد، حزمة تسويقية للشركة تشمل إتاحة استخدام شعار المشغل الاقتصادي ونشر قائمة بالأعضاء عبر موقع الجمارك " .

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أحدث التعليقات

حمادة
التخفيف الحقيقي عن المواطنين بتخفيف تعرفة الاستهلاك هذه سياسة حتدفع يعني حتدفع
ابوبدر
على بعر انفع ببدك اول شيء ومالك دخل بالسعودية والسعوديين
لا يهمونك انا مجنونك
وين خونة المسلمين الي ينهقون ليل نهار صدعو روسنا بوطنيتهم
omar
صجونا بقولهم ام الدنيا وهى ام السبعه وذمتها
*** الدين المعاملة ***
شافاكم الله وعافاكم يا صحيفة صدى أضحكتم الناس عليكم بهذا الخبر الكاذب الغير صحيح مع أني كنت أتابع أخباركم بس الصراحة أنصدمت فيكم كيف نمر بحجم البس هههههههههههه ومنمقين الخبر قال "برشاقة عالية " هذا بسسسسس يااااااا ولا بلاش أكمل.

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