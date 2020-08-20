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دراسة إحصائية تكشف صمود سوق السيارات بالمملكة ومصر أمام فيروس كورونا

Time منذ 33 دقيقة
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دراسة إحصائية تكشف صمود سوق السيارات بالمملكة ومصر أمام فيروس كورونا

الرياض (صدى):
كشفت الإحصاءات التي قامت بها مؤسسة «فوكس 2 موف» الأمريكية ، بأن جميع الاسواق العربية تأثرت مبيعات السيارت لديها بفيروس "كورونا" باستثناء السعودية ومصر ، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة تقترب من %20 لتصل إلى 712 ألفًا، و871 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال الفترة ذاتها من 2019 والتى سجلت 894 ألفًا، و202 وحدة.

وأشارت التقارير الإحصائية بأن المملكة حافظت على المركز الأول فى قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال النصف الأول من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتالإماراتى نهاية يونيو 2020. وتمكنت السعودية من بيع 347 ألفًا، و799 سيارة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 325 ألفًا، و350 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بنمو %6.9. فيما ارتفعت حصتها السوقية من إجمالى مبيعات الدول المبيعات الدول من سيارات الركوب إلى %49 مقابل %36 خلال النصف الأول من 2019.

وتابعت الإحصاءات بأن مصر جاءت في المركز الثالث بعد الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول العربية الأعلى مبيعًا للسيارات خلال فترة الشهور الستة الأولى من العام الحالى.وبحسب بيانات «فوكس 2 موف»، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال النصف الأول لتسجل 84 ألفًا، و332 سيارة، مقابل 65 ألفًا، و526 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2019، بنمو %28.7. ونجحت مصر فى اقتناص حصة سوقية بلغت %12 من إجمالى مبيعات السيارات فى الدول العربية خلال 2020، مقابل %7 خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

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أحدث التعليقات

احمد
اتمنى اجراء فحص الدي ان ايه لذوي مشاعل الجلعود وهيفاء الطويلعي لاني اتوقع انهم من سلالات غير عربية حيث تكتل العرب على السلالة J1 .
زائر
قديم
زائر
انقلع بس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
رغم النقص وضروف الملوك💚 الخوف والله من الحكام وال👈🐀👌
محمد خالد
الله يهلكك أنت وأياهم يا منافق يا مطبل يا دجال سرقوناا و وزعوا اموالنا على ترمب وانقلاب السيسي وحفتر يلعبون بالملايين ومخصصات وقصور وسيارات مذهبه والمواطن لاجئ في بلده لايملك عمل بيت سياره شعب الخوف

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