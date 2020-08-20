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"خيرة".. لوحة جمالية لأكبر شلالات في الباحة
منذ ساعة
738
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أحدث التعليقات
احمد
اتمنى اجراء فحص الدي ان ايه لذوي مشاعل الجلعود وهيفاء الطويلعي لاني اتوقع انهم من سلالات غير عربية حيث تكتل العرب على السلالة J1 .
زائر
قديم
زائر
انقلع بس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
رغم النقص وضروف الملوك💚 الخوف والله من الحكام وال👈🐀👌
محمد خالد
الله يهلكك أنت وأياهم يا منافق يا مطبل يا دجال سرقوناا و وزعوا اموالنا على ترمب وانقلاب السيسي وحفتر يلعبون بالملايين ومخصصات وقصور وسيارات مذهبه والمواطن لاجئ في بلده لايملك عمل بيت سياره شعب الخوف
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