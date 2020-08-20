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قائد انقلاب مالي يُنصب نفسه رئيسًا للمجلس العسكري الحاكم ويؤكد "لن نرتكب أخطاء"

Time منذ 5 دقائق
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قائد انقلاب مالي يُنصب نفسه رئيسًا للمجلس العسكري الحاكم ويؤكد "لن نرتكب أخطاء"

وكالات (صدى):
خرج الكولونيل أسيمي جويتا، في أول تصريح له بعد أن نصّب نفسه، رئيساً للمجلس العسكري الحاكم الذي انقلب على الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا وأجبره على الاستقالة.

وقال أسيمي : " أنا الكولونيل أسيمي جويتا رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب " ، مضيفًا: " في أعقاب أحداث أمس التي أدت إلى تغيير السلطة نعتقد أن من واجبنا أن نوضح موقفنا للأمناء العامين بالوزارات حتى يتمكنوا من العمل على الفور " .

وتابع: " مالي في أزمة سياسية اجتماعية وأمنية. لم يعد يحق لنا ارتكاب الأخطاء. لقد قمنا، بتدخلنا أمس، بوضع البلاد فوق كل شيء، مالي أولاً " .

وأشار إلى أنه: " ضابط مالي، في الأربعينيات من عمره، واحدًا من خمسة جنود ظهروا على التلفزيون المالي العام لإضفاء الطابع الرسمي على الانقلاب بعد استقالة كيتا، وهو كان رئيساً للقوات المالية الخاصة، وكان قد عاد إلى مالي بعد فترة من التدريب العسكري في روسيا ".

يذكر أن جويتا، كان قد شغل منصب قائد كتيبة الحكم الذاتي للقوات الخاصة في مالي، وهي وحدة نخبوية سرية للغاية داخل الجيش المالي، وتخرّج من مدرسة كاتي العسكرية بريتانيوم، في ضواحي باماكو.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الحمدلله في السراء والضراء اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
زعيم اااسيا
باذن الله رباعيه مثل رباعية النصر ونجمع العاري الحفيان ونضحك عليهم في امسية خميسية
زائر
سعود الصرامي معتوه ويبطبط لحالها له أسابيع ما نام من هزيمة الهلال النكراء للنصر .. المعتوه قبل المباراة كان يحلم مع النصراويه بالفوز على الهلال وكانوا يحسبوها ويقسموها ويطرحوها ويضربوها بعد المباريات المتبقية بعد الفوز على الهلال !!! نسوا 25 سنة مضت والهلال يفشخ فيهم بالخمسة والأربعة والثلاثة ويحرمهم من البطولات والصعود للمنصات وتلك السنين التي مضت وجمهور النصر وإعلامييه يشتمون ويلعنون لاعبيهم وناديهم ، والكثير منهم أصبح يشجع الفرق الأخرى والبعض ترك تشجيع النصر بسبب نتائجه التي لا ترتقي أن يكون من ضمن الدرجة الممتازة . والآن يأتي الصرامي ابو نفسية يتهجم على الحكم ولجنة الحكام ويتهمهم زوراً !!!!!!!!!!!
الملل5
غواصة الدمنة
طارق
بعد فترة يقولك اذبحتنا المخالفات وساهر

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