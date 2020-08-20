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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 10.21 نقطة ليقفل عند مستوى 7842.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، واللجين، ومسك، وجبسكو، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم السعودي الفرنسي، والمتحدة للتأمين، والبحر الأحمر، وعناية، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 4.46%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، ومسك، وزين السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأرمكو السعودية، وبحر العرب، والراجحي، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 50.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8349.49 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 956 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الحمدلله في السراء والضراء اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
زعيم اااسيا
باذن الله رباعيه مثل رباعية النصر ونجمع العاري الحفيان ونضحك عليهم في امسية خميسية
زائر
سعود الصرامي معتوه ويبطبط لحالها له أسابيع ما نام من هزيمة الهلال النكراء للنصر .. المعتوه قبل المباراة كان يحلم مع النصراويه بالفوز على الهلال وكانوا يحسبوها ويقسموها ويطرحوها ويضربوها بعد المباريات المتبقية بعد الفوز على الهلال !!! نسوا 25 سنة مضت والهلال يفشخ فيهم بالخمسة والأربعة والثلاثة ويحرمهم من البطولات والصعود للمنصات وتلك السنين التي مضت وجمهور النصر وإعلامييه يشتمون ويلعنون لاعبيهم وناديهم ، والكثير منهم أصبح يشجع الفرق الأخرى والبعض ترك تشجيع النصر بسبب نتائجه التي لا ترتقي أن يكون من ضمن الدرجة الممتازة . والآن يأتي الصرامي ابو نفسية يتهجم على الحكم ولجنة الحكام ويتهمهم زوراً !!!!!!!!!!!
الملل5
غواصة الدمنة
طارق
بعد فترة يقولك اذبحتنا المخالفات وساهر

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