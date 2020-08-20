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استخبارات غربية تفضح تورط إيران وحزب الله في أطنان من نيترات الأمونيوم شُحنت لبيروت

Time منذ 55 دقيقة
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استخبارات غربية تفضح تورط إيران وحزب الله في أطنان من نيترات الأمونيوم شُحنت لبيروت

ماجد القزيز (صدى):
على الرغم من إنكار حزب الله اللبناني علمه بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، والذي تسبب في انفجار ضخم دمّر العاصمة اللبنانية، إلا أن الأدلة تُشير إلى تزويد إيران لحزب الله بكمية كبيرة من هذا المُركب خلال عامي 2013، و2014.

وكشف تقرير ألماني نقلًا عن استخبارات غربية، أن حزب الله استلم أول شحنة من نيترات الأمونيوم في 16 يوليو 2013، إذ كان تزن 270 طنًا، بقيمة 179.399 يورو.

وأوضح التقرير الذي نقلته "العربية"، أن الشحنة الثانية كانت تزن 270 طنًا وقيمتها 140.693 يورو وقد تسلمها الحزب في 23 أكتوبر من العام ذاته، وتم نقلها بحاويات مرنة بالطائرة.

واستلم الحزب، الشحنة الثالثة في 4 أبريل 2014، بوزن 90 إلى 130 طنًا وقيمتها بنحو 61.248 يورو.

وأفاد التقرير بأن محمد جعفر القصير القيادي بحزب الله والذي أدرجته الحكومة الأمريكية على لائحة العقوبات، تم إدراجه باعتباره ناقلاً للمواد المتفجرة، في عمليات استيراد وتصدير.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت المروع أسفر عن مقتل 177 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين، بالإضافة إلى تدمير العاصمة اللبنانية .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الحمدلله في السراء والضراء اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
زعيم اااسيا
باذن الله رباعيه مثل رباعية النصر ونجمع العاري الحفيان ونضحك عليهم في امسية خميسية
زائر
سعود الصرامي معتوه ويبطبط لحالها له أسابيع ما نام من هزيمة الهلال النكراء للنصر .. المعتوه قبل المباراة كان يحلم مع النصراويه بالفوز على الهلال وكانوا يحسبوها ويقسموها ويطرحوها ويضربوها بعد المباريات المتبقية بعد الفوز على الهلال !!! نسوا 25 سنة مضت والهلال يفشخ فيهم بالخمسة والأربعة والثلاثة ويحرمهم من البطولات والصعود للمنصات وتلك السنين التي مضت وجمهور النصر وإعلامييه يشتمون ويلعنون لاعبيهم وناديهم ، والكثير منهم أصبح يشجع الفرق الأخرى والبعض ترك تشجيع النصر بسبب نتائجه التي لا ترتقي أن يكون من ضمن الدرجة الممتازة . والآن يأتي الصرامي ابو نفسية يتهجم على الحكم ولجنة الحكام ويتهمهم زوراً !!!!!!!!!!!
الملل5
غواصة الدمنة
طارق
بعد فترة يقولك اذبحتنا المخالفات وساهر

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