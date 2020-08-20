استخبارات غربية تفضح تورط إيران وحزب الله في أطنان من نيترات الأمونيوم شُحنت لبيروت

ماجد القزيز (صدى):
على الرغم من إنكار حزب الله اللبناني علمه بوجود نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، والذي تسبب في انفجار ضخم دمّر العاصمة اللبنانية، إلا أن الأدلة تُشير إلى تزويد إيران لحزب الله بكمية كبيرة من هذا المُركب خلال عامي 2013، و2014.
وكشف تقرير ألماني نقلًا عن استخبارات غربية، أن حزب الله استلم أول شحنة من نيترات الأمونيوم في 16 يوليو 2013، إذ كان تزن 270 طنًا، بقيمة 179.399 يورو.
وأوضح التقرير الذي نقلته "العربية"، أن الشحنة الثانية كانت تزن 270 طنًا وقيمتها 140.693 يورو وقد تسلمها الحزب في 23 أكتوبر من العام ذاته، وتم نقلها بحاويات مرنة بالطائرة.
واستلم الحزب، الشحنة الثالثة في 4 أبريل 2014، بوزن 90 إلى 130 طنًا وقيمتها بنحو 61.248 يورو.
وأفاد التقرير بأن محمد جعفر القصير القيادي بحزب الله والذي أدرجته الحكومة الأمريكية على لائحة العقوبات، تم إدراجه باعتباره ناقلاً للمواد المتفجرة، في عمليات استيراد وتصدير.
يذكر أن انفجار مرفأ بيروت المروع أسفر عن مقتل 177 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين، بالإضافة إلى تدمير العاصمة اللبنانية .