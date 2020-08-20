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ذي يزن هيثم بن طارق.. أصغر وزير في عُمان يرعى الشباب

Time منذ 32 دقيقة
Views 1489
ذي يزن هيثم بن طارق.. أصغر وزير في عُمان يرعى الشباب

مسقط (صدى):
قرّر سلطان عُمان هيثم بن طارق، تعيين نجله ذي يزن وزيرًا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ليُصبح أصغر وزيرًا في الحكومة الجديدة.

وجاء "ذي يزن" الذي يبلغ 30 عامًا من العمر، خلفاً لوزير الشؤون الرياضية السابق سعد بن محمد المرضوف السعدي، والدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة شؤون الفنون السابقة.

وكان نجل سلطان عمان، يعمل سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العمانية ببريطانيا، وقد رعى في أكتوبر 2019 حفل يوم الشباب العماني، وكذلك كان راعياً لكأس السلطان لكرة القدم في نفس العام.

ولسلطان عمان، ابنان هما ذي يزن وبلعرب، وابنتين هما ثريا وأميمة، من زوجته عهد بنت عبدالله.

يذكر أن الوزارة العُمانية، كانت قد مرّت بتغييرات عديدة مُنذ إنشائها حيث بدأت بمسمى وزارة ” شؤون الشباب ” ثم تم دمجها مع وزارة الإعلام لتصبح ” الإعلام وشؤون الشباب” ثم نُقلت اختصاصاتها إلى التربية والتعليم تحت مسمى ” التربية والتعليم وشؤون الشباب ” ثم ” التربية والتعليم والشباب ” .

وصدر مرسوم سلطاني بإنشاء “ وزارة الشؤون الرياضية ” ، وفي أكتوبر من العام 2004م .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الحمدلله في السراء والضراء اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
زعيم اااسيا
باذن الله رباعيه مثل رباعية النصر ونجمع العاري الحفيان ونضحك عليهم في امسية خميسية
زائر
سعود الصرامي معتوه ويبطبط لحالها له أسابيع ما نام من هزيمة الهلال النكراء للنصر .. المعتوه قبل المباراة كان يحلم مع النصراويه بالفوز على الهلال وكانوا يحسبوها ويقسموها ويطرحوها ويضربوها بعد المباريات المتبقية بعد الفوز على الهلال !!! نسوا 25 سنة مضت والهلال يفشخ فيهم بالخمسة والأربعة والثلاثة ويحرمهم من البطولات والصعود للمنصات وتلك السنين التي مضت وجمهور النصر وإعلامييه يشتمون ويلعنون لاعبيهم وناديهم ، والكثير منهم أصبح يشجع الفرق الأخرى والبعض ترك تشجيع النصر بسبب نتائجه التي لا ترتقي أن يكون من ضمن الدرجة الممتازة . والآن يأتي الصرامي ابو نفسية يتهجم على الحكم ولجنة الحكام ويتهمهم زوراً !!!!!!!!!!!
الملل5
غواصة الدمنة
طارق
بعد فترة يقولك اذبحتنا المخالفات وساهر

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