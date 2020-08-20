ذي يزن هيثم بن طارق.. أصغر وزير في عُمان يرعى الشباب

مسقط (صدى):
قرّر سلطان عُمان هيثم بن طارق، تعيين نجله ذي يزن وزيرًا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، ليُصبح أصغر وزيرًا في الحكومة الجديدة.
وجاء "ذي يزن" الذي يبلغ 30 عامًا من العمر، خلفاً لوزير الشؤون الرياضية السابق سعد بن محمد المرضوف السعدي، والدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة شؤون الفنون السابقة.
وكان نجل سلطان عمان، يعمل سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العمانية ببريطانيا، وقد رعى في أكتوبر 2019 حفل يوم الشباب العماني، وكذلك كان راعياً لكأس السلطان لكرة القدم في نفس العام.
ولسلطان عمان، ابنان هما ذي يزن وبلعرب، وابنتين هما ثريا وأميمة، من زوجته عهد بنت عبدالله.
يذكر أن الوزارة العُمانية، كانت قد مرّت بتغييرات عديدة مُنذ إنشائها حيث بدأت بمسمى وزارة ” شؤون الشباب ” ثم تم دمجها مع وزارة الإعلام لتصبح ” الإعلام وشؤون الشباب” ثم نُقلت اختصاصاتها إلى التربية والتعليم تحت مسمى ” التربية والتعليم وشؤون الشباب ” ثم ” التربية والتعليم والشباب ” .
وصدر مرسوم سلطاني بإنشاء “ وزارة الشؤون الرياضية ” ، وفي أكتوبر من العام 2004م .