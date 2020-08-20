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محمد عبدالله الحسن: نشاطك التجاري يعكس فئة علامتك التجارية

Time منذ ساعة
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محمد عبدالله الحسن: نشاطك التجاري يعكس فئة علامتك التجارية

الرياض (صدى):

نصح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد عبدالله الحسن،أصحاب المنشآت والأنشطة التجارية، بالتاكد من نشاطه التجاري لأنه يعكس فئة العلامة التجارية.

وتابع عبدالله الحسن، بأن العلامة التجارية بأن هناك 45 فئة من فئات العلامة التجارية بحسب التصنيف الدولى وهي تعكس الأنشطة التجارية فيجب أن تضع نشاطك التجاري في الفئة الصحية، على سبيل المثال أن الممارس الذي يبيع القهوة كمشروب فالفئة الصحيحة هي 43 فإن كنت سأبيع الشوكولاته وبن القهوة فإن الفئة هي 30 لأنها الفئة الصحيحة فيتم التسجيل في الفئتين في حال بيع القهوة كمشروب وفي مكان آخر أبيع بن القهوة على سبيل المثال.

وشدد الحسن بقوله أن التأكد أن النشاط التجاري يعكس فئة علامتك التجارية التي ترغب بتسجيلها في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

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أحدث التعليقات

احمد
اتمنى اجراء فحص الدي ان ايه لذوي مشاعل الجلعود وهيفاء الطويلعي لاني اتوقع انهم من سلالات غير عربية حيث تكتل العرب على السلالة J1 .
زائر
قديم
زائر
انقلع بس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
رغم النقص وضروف الملوك💚 الخوف والله من الحكام وال👈🐀👌
محمد خالد
الله يهلكك أنت وأياهم يا منافق يا مطبل يا دجال سرقوناا و وزعوا اموالنا على ترمب وانقلاب السيسي وحفتر يلعبون بالملايين ومخصصات وقصور وسيارات مذهبه والمواطن لاجئ في بلده لايملك عمل بيت سياره شعب الخوف

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