محمد عبدالله الحسن: نشاطك التجاري يعكس فئة علامتك التجارية

الرياض (صدى):
نصح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد عبدالله الحسن،أصحاب المنشآت والأنشطة التجارية، بالتاكد من نشاطه التجاري لأنه يعكس فئة العلامة التجارية.
وتابع عبدالله الحسن، بأن العلامة التجارية بأن هناك 45 فئة من فئات العلامة التجارية بحسب التصنيف الدولى وهي تعكس الأنشطة التجارية فيجب أن تضع نشاطك التجاري في الفئة الصحية، على سبيل المثال أن الممارس الذي يبيع القهوة كمشروب فالفئة الصحيحة هي 43 فإن كنت سأبيع الشوكولاته وبن القهوة فإن الفئة هي 30 لأنها الفئة الصحيحة فيتم التسجيل في الفئتين في حال بيع القهوة كمشروب وفي مكان آخر أبيع بن القهوة على سبيل المثال.
وشدد الحسن بقوله أن التأكد أن النشاط التجاري يعكس فئة علامتك التجارية التي ترغب بتسجيلها في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.