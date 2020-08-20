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بدء تنفيذ قرار توطين 9 أنشطة جديدة وتوفير 35 ألف وظيفة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1350
بدء تنفيذ قرار توطين 9 أنشطة جديدة وتوفير 35 ألف وظيفة

الرياض (صدى):
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس تنفيذ قرار توطين 9 أنشطة جديدة في أسواق المملكة بنسبة 70 %.

ويشمل القرار الذي بدأ تنفيذه الوظائف التالية : مدير علاقات عامة ،مدير تسويق ،اختصاصي تسويق ، أمين صندوق ، مراقب / مشرف ، صابع القهوة ، مدير مبيعات ، مسؤول ، بائع .

ويوفر القرار بذلك أكثر من 35 الف وظيفة في سوق العمل للمواطنين والمواطنات ضمن خطة الوزارة للقضاء على البطالة .

وكانت الوزارة قداعلنت قبل ايام عن توطين منافذ البيع لـ 9 انشطة مختلفةفي أسواق المملكة .

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توطين منافذ البيع لـ 9 أنشطة في أسواق المملكة

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أحدث التعليقات

وافي
اسأل الله الفرج القريب حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم
زائر
يرتفع وينزل لكن تحسنت الاسعار
شارع سعد نوار البقمي
ليه يالحبيب تبغا الناس تموت من الحر مانقول غير حسبنا ونعم الوكيل
زاير
اقترح اعلان شهر ديسمبر حجر صحي عام او شهر مجاني او نص راتب و الحضور للعمل للضروره القصوي.
زعيم اااسيا
لاتواخذه ياصاحبي الهلال مرعبهم جعل ايديهم ترتعش عند الحديث عنه ويلومون جمهور الفخم عشاق المنصات ليه تعشقون الهلال هلال المجد هلال العالميه هلال السعاده هلال البطولات

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