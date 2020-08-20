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مدني أبها يتمكن من إنتشال جثة لمواطن سقط بمركبته في منحدر ببللحمر 

Time منذ ساعة
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مدني أبها يتمكن من إنتشال جثة لمواطن سقط بمركبته في منحدر ببللحمر 

محمد بن طحيطح (صدى):
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً في تمام الساعة (١٧:٢٩)من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/١٢/٢٩هـ يفيد عن وجود حالة لسقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة بإتجاه تهامة في قرية آل كامل بمركز بللحمر .

وعلى الفور تم إنتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بالفرق التطوعية التالية :-( فريق جمعية السلام وفريق جمعية ساعد وفريق نجوم التطوع وفريق دعم) .

وبالوصول للموقع إتضح بأن الحالة عبارة عن سقوط مركبة بداخلها شخص في منطقة شديدة الإنحدار وصعبة التضاريس وتقدر مسافة السقوط بحوالي (٢٠٠٠ م ) وقد تم التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف بمباشرة الفرق اللازمة من موقع السقوط نزولاً للبحث والإنقاذ بالتعاون مع المتطوعين حتى تم العثور على جثمان الشخص فجر هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠١/٠١هـ والبقاء معه لحين إنتشاله .

وقد شارك طيران الأمن في الحادث لمحاولة إنتشاله ولكن تعذر ذلك بسبب خطورة وصول الطائرة للموقع فتم حمل الجثة بواسطة النقالة والحبال مشياً على الأقدام صعوداً حتى الوصول بها لموقع التمركز في تمام الساعة (١٠:٠٥) صباحاً ، مع خالص التعازي لذوي المتوفى ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ، فيما سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.

 

 

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أحدث التعليقات

ابن حزم
الحمدلله في السراء والضراء اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين
زعيم اااسيا
باذن الله رباعيه مثل رباعية النصر ونجمع العاري الحفيان ونضحك عليهم في امسية خميسية
زائر
سعود الصرامي معتوه ويبطبط لحالها له أسابيع ما نام من هزيمة الهلال النكراء للنصر .. المعتوه قبل المباراة كان يحلم مع النصراويه بالفوز على الهلال وكانوا يحسبوها ويقسموها ويطرحوها ويضربوها بعد المباريات المتبقية بعد الفوز على الهلال !!! نسوا 25 سنة مضت والهلال يفشخ فيهم بالخمسة والأربعة والثلاثة ويحرمهم من البطولات والصعود للمنصات وتلك السنين التي مضت وجمهور النصر وإعلامييه يشتمون ويلعنون لاعبيهم وناديهم ، والكثير منهم أصبح يشجع الفرق الأخرى والبعض ترك تشجيع النصر بسبب نتائجه التي لا ترتقي أن يكون من ضمن الدرجة الممتازة . والآن يأتي الصرامي ابو نفسية يتهجم على الحكم ولجنة الحكام ويتهمهم زوراً !!!!!!!!!!!
الملل5
غواصة الدمنة
طارق
بعد فترة يقولك اذبحتنا المخالفات وساهر

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