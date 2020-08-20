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نادي «الريدز» يخطط للحصول على خدمات تياغو ألكانتارا وإسماعيلا سار

Time منذ 12 دقيقة
Views 1268
نادي «الريدز» يخطط للحصول على خدمات تياغو ألكانتارا وإسماعيلا سار

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن ليفربول يخطط لضم اللاعبان الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ الألماني، والسنغالي إسماعيلا سار لاعب واتفورد الإنجليزي للفريق.

وأوضحت التقارير بأن الألماني يورغن كلوب المدير الفني “للريدز” استقر على بيع لاعبي الفريق الصربي ماركو غرويتش والويلزي هاري ويلسون، اللذين لعبا في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في صفوف هيرتا برلين الألماني وبورنموث الإنجليزي على الترتيب، بحسب صحيفة "ميرور البريطانية".

وكشفت التقارير بأن إدارة النادي الإنجليزي تستهدف الحصول على 45 مليون يورو، جراء بيع اللاعبين من أجل التعاقد مع لاعبين أخرين وهما تياغو ألكانتارا، وإسماعيلا سار، مواطن مهاجم ليفربول ساديو ماني، وزميله في منتخب السنغال، والذي يلعب في صفوف فريق واتفورد، الذي هبط بنهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “التشامبيون شيب”.

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أحدث التعليقات

وافي
اسأل الله الفرج القريب حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم
زائر
يرتفع وينزل لكن تحسنت الاسعار
شارع سعد نوار البقمي
ليه يالحبيب تبغا الناس تموت من الحر مانقول غير حسبنا ونعم الوكيل
زاير
اقترح اعلان شهر ديسمبر حجر صحي عام او شهر مجاني او نص راتب و الحضور للعمل للضروره القصوي.
زعيم اااسيا
لاتواخذه ياصاحبي الهلال مرعبهم جعل ايديهم ترتعش عند الحديث عنه ويلومون جمهور الفخم عشاق المنصات ليه تعشقون الهلال هلال المجد هلال العالميه هلال السعاده هلال البطولات

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