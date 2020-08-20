«نيوم» تطرح وظائف شاغرة للجنسين بتبوك

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت إدارة مشروع مدينة نيوم، وظائف إدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
وأوضحت إدارة المشروع بأن الوظائف تقع تحت مسميات " مدير التطوير الأصول العقارية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات "العقارات، أو القانون، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال" - مدير تسويق العلامة التجارية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات "التسويق، التسويق الرقمي"- مدير تسويق العلامة التجارية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: "التسويق، التسويق الرقمي" رئيس قسم التسويق الرقمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق الرقمي، أو المجالات ذات الصلة.
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