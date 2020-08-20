الأعداد السابقة للصحيفة

«نيوم» تطرح وظائف شاغرة للجنسين بتبوك

Time منذ 46 دقيقة
Views 1550
«نيوم» تطرح وظائف شاغرة للجنسين بتبوك

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت إدارة مشروع مدينة نيوم، وظائف إدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت إدارة المشروع بأن الوظائف تقع تحت مسميات " مدير التطوير الأصول العقارية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات "العقارات، أو القانون، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال" - مدير تسويق العلامة التجارية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات "التسويق، التسويق الرقمي"- مدير تسويق العلامة التجارية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: "التسويق، التسويق الرقمي" رئيس قسم التسويق الرقمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق الرقمي، أو المجالات ذات الصلة.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم إضغط الرابط التالي:

هنا

Time واتساب

أحدث التعليقات

وافي
اسأل الله الفرج القريب حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم
زائر
يرتفع وينزل لكن تحسنت الاسعار
شارع سعد نوار البقمي
ليه يالحبيب تبغا الناس تموت من الحر مانقول غير حسبنا ونعم الوكيل
زاير
اقترح اعلان شهر ديسمبر حجر صحي عام او شهر مجاني او نص راتب و الحضور للعمل للضروره القصوي.
زعيم اااسيا
لاتواخذه ياصاحبي الهلال مرعبهم جعل ايديهم ترتعش عند الحديث عنه ويلومون جمهور الفخم عشاق المنصات ليه تعشقون الهلال هلال المجد هلال العالميه هلال السعاده هلال البطولات

أخر الأخبار

لقطات جوية جديدة تكشف دمارًا هائلًا خلفه انفجار مرفأ بيروت
لقطات جوية جديدة تكشف دمارًا هائلًا خلفه انفجار مرفأ بيروت
Time منذ 7 دقائق Views 234
بركان في إندونيسيا يقذف الرماد من جديد
بركان في إندونيسيا يقذف الرماد من جديد
Time منذ 8 دقائق Views 207
نادي «الريدز» يخطط للحصول على خدمات تياغو ألكانتارا وإسماعيلا سار
نادي «الريدز» يخطط للحصول على خدمات تياغو ألكانتارا وإسماعيلا سار
Time منذ 12 دقيقة Views 1250
بدء تنفيذ قرار توطين 9 أنشطة جديدة وتوفير 35 ألف وظيفة
بدء تنفيذ قرار توطين 9 أنشطة جديدة وتوفير 35 ألف وظيفة
Time منذ 20 دقيقة Views 1330
شركة BlackBerry تعتزم طرح هاتف جديد
شركة BlackBerry تعتزم طرح هاتف جديد
Time منذ 30 دقيقة Views 1379
بالفيديو.. شاب يحول سطح منزله بالرياض لمحمية طبيعية للطيور
بالفيديو.. شاب يحول سطح منزله بالرياض لمحمية طبيعية للطيور
Time منذ 37 دقيقة Views 1754
ليفربول يواجه ليدز يونايتد في مستهل منافسات الدوري الإنجليزي
ليفربول يواجه ليدز يونايتد في مستهل منافسات الدوري الإنجليزي
Time منذ 41 دقيقة Views 1412
«نيوم» تطرح وظائف شاغرة للجنسين بتبوك
«نيوم» تطرح وظائف شاغرة للجنسين بتبوك
Time منذ 46 دقيقة Views 1550
صور تسريبية تكشف سيارة بي ام دبليو M4 كوبيه أثناء إختبارها
صور تسريبية تكشف سيارة بي ام دبليو M4 كوبيه أثناء إختبارها
Time منذ 50 دقيقة Views 1154
شرط استفادة صاحب السجل التجاري من "حساب المواطن"
شرط استفادة صاحب السجل التجاري من "حساب المواطن"
Time منذ 53 دقيقة Views 1582