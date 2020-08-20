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ليفربول يواجه ليدز يونايتد في مستهل منافسات الدوري الإنجليزي

Time منذ 41 دقيقة
Views 1387
ليفربول يواجه ليدز يونايتد في مستهل منافسات الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
يخوض فريق ليفربول أولى مواجهاته في الموسم الجديد للدوري الانجليزي خلال الشهر المقبل.

وستكون المباراة أمام ليدز يونايتد، فيما سيخوض مانشستر سيتي أولى مبارياته أما استون فيلا.

كما حددت رابطة الدوري الإنجليزى مباريات الأسبوع الأول من الدوري المقرر أن ينطلق في 12 سبتمبر المقبل.

وسيكون من بين تلك المباريات مواجهات تجمع فولهام مع آرسنال، برايتون مع تشيلسي، وتوتنهام مع ايفرتون، وبيرنلي مع مانشستر يونايتد.

كما تشمل المباريات مواجهات آخرى بين ليستر سيتي ووست بروميتش، وكريستال بالاس مع ساوثامبتون، وشيفيلد يونايتد مع ولفرهامبتون، ووست هام مع نيوكاسل.

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أحدث التعليقات

وافي
اسأل الله الفرج القريب حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم
زائر
يرتفع وينزل لكن تحسنت الاسعار
شارع سعد نوار البقمي
ليه يالحبيب تبغا الناس تموت من الحر مانقول غير حسبنا ونعم الوكيل
زاير
اقترح اعلان شهر ديسمبر حجر صحي عام او شهر مجاني او نص راتب و الحضور للعمل للضروره القصوي.
زعيم اااسيا
لاتواخذه ياصاحبي الهلال مرعبهم جعل ايديهم ترتعش عند الحديث عنه ويلومون جمهور الفخم عشاق المنصات ليه تعشقون الهلال هلال المجد هلال العالميه هلال السعاده هلال البطولات

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