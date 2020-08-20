ليفربول يواجه ليدز يونايتد في مستهل منافسات الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
يخوض فريق ليفربول أولى مواجهاته في الموسم الجديد للدوري الانجليزي خلال الشهر المقبل.
وستكون المباراة أمام ليدز يونايتد، فيما سيخوض مانشستر سيتي أولى مبارياته أما استون فيلا.
كما حددت رابطة الدوري الإنجليزى مباريات الأسبوع الأول من الدوري المقرر أن ينطلق في 12 سبتمبر المقبل.
وسيكون من بين تلك المباريات مواجهات تجمع فولهام مع آرسنال، برايتون مع تشيلسي، وتوتنهام مع ايفرتون، وبيرنلي مع مانشستر يونايتد.
كما تشمل المباريات مواجهات آخرى بين ليستر سيتي ووست بروميتش، وكريستال بالاس مع ساوثامبتون، وشيفيلد يونايتد مع ولفرهامبتون، ووست هام مع نيوكاسل.