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طريقة تقسيط مديونية "الكهرباء" للتخفيف عن المشتركين

Time منذ ساعة
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طريقة تقسيط مديونية "الكهرباء" للتخفيف عن المشتركين

الرياض (صدى):
كشفت الشركة السعودية للكهرباء اليوم الخميس طريقة تقسيط مديونية الكهرباء للتخفيف عن المشتركين المهددين بفصل التيار الكهربائي بعد تراكم الفواتير ، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- الدخول على الحساب الخاص للمستفيد عبر موقع الشركة .

2- التقدم بطلب جديد عبر اختيار " خطة الأقساط " .

3- تحديد عدد الأقساط.

وأكدت " الكهرباء "كذلك أنه يمكن دفع نصف المديونية لمن تم إنذارهم بفصل الكهرباء في تاريخ محدد لحين استكمال النصف الباقي .

وأبانت انه يمكن سداد نصف إجمالي المبلغ للتعريفة السكنية عبر تطبيق البنك من خلال اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة ثم اختيار الشركة السعودية للكهرباء ثم إدخال رقم الحساب والنقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته.وإدخال المبلغ الجديد المراد سداده.

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أحدث التعليقات

وافي
اسأل الله الفرج القريب حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم
زائر
يرتفع وينزل لكن تحسنت الاسعار
شارع سعد نوار البقمي
ليه يالحبيب تبغا الناس تموت من الحر مانقول غير حسبنا ونعم الوكيل
زاير
اقترح اعلان شهر ديسمبر حجر صحي عام او شهر مجاني او نص راتب و الحضور للعمل للضروره القصوي.
زعيم اااسيا
لاتواخذه ياصاحبي الهلال مرعبهم جعل ايديهم ترتعش عند الحديث عنه ويلومون جمهور الفخم عشاق المنصات ليه تعشقون الهلال هلال المجد هلال العالميه هلال السعاده هلال البطولات

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