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تعرف على تفاصيل مباراة الأهلي والهلال المقررة مساء اليوم

Time منذ 36 دقيقة
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تعرف على تفاصيل مباراة الأهلي والهلال المقررة مساء اليوم

طلال الغامدي (صدى):
يستضيف النادي الأهلي اليوم الهلال في لقاء قمة الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والمتوقع أن تكون مباراة مميزة ومثيرة على رغم تباين ظروف الفريقين، والتي ستقام على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في الساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بفارق 9 نقاط عن النصر أقرب منافسيه ويحتاج الفريق لتحقيق 7 نقاط فقط في اللقاءات الخمس القادمة لضمان لقب الدوري، إلا أن نادي الهلال يملك أكبر رصيد من الانتصارات بحصد 18 فوز بينما تعادل الفريق في 6 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة، وسجل الفريق 62 هدفاً، وهو صاحب الهجوم الأقوى، واستقبل الهلال 21 هدفاً.

وتبدو التشكيلة الأقرب للهلال لخوض لقاء الأهلي بأن يكون حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سو مع الظهير الأيمن محمد البريك والظهير الأيسر ياسر الشهراني، وخط الوسط محمد كنو وبجواره الكولومبي جوستافو كويلار مع سباستيان جيوفينكو و ثنائي الأطراف المميز سالم الدوسري والبيروفي أندريه كاريلو مع القناص غوميز في الهجوم، وخط الوسط محمد كنو وبجواره الكولومبي جوستافو كويلار مع صانع الألعاب الإيطالي سباستيان جيوفينكو مع ثنائي الأطراف سالم الدوسري والبيروفي أندريه كاريلو مع القناص غوميز في الهجوم.

ويعتمد الأهلي على تشكيلة شبه اضطرارية تضم الحارس محمد العويس وأمامه الرباعي البرازيلي لوكاس ليما ومحمد عبده خبراني وعبد الباسط هندي وعبد الله حسون في خط الدفاع، ويقود خط الوسط يوسف الحربي وبجواره علي الأسمري وسلمان المؤشر وأمامهما عبد الفتاح عسيري وعبد الرحمن غريب خلف المهاجم عمر السومة.

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أحدث التعليقات

سعود الشدوخي
فيه ناس من العام الماضي ميلادي ماسددو وضروفهم كويسه بس عارف انه مستاجر ويبي يطلع من الشقه و المالك يتحملها . مفروض اذا ٣ شهور ماسدد يفصل عنه الكهرب بعد الانذار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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