"ريال مدريد" يقتحم سباق خطف بـ "ميسي" بشرط واحد

وكالات (صدى):
تترقب جماهير برشلونة وفريق البارسا مستقبل النجم الدولي ليونيل ميسي في ظل تسابق أكثر من نادي للتعاقد معه .
ورغم تأكيد برشلونة انه لا زال يرغب في خدمات ميسي إلا ان أندية انتر ميلان وباريس يان جيرمان ومانشستر سيتي تحاول جذب اللاعب الذي يتابع المشهد في صمت.
أما ريال مدريد فقد أعلن عن رغبته في استقبال اللاعب في حال كانت الصفقة مجانية ، اي لا يتحمل النادي سوى الراتب .
ومع ذلك فإن جمهور اللاعب متحمس لإنتقاله للنادي الملكي ،وصوت الآلاف لإنتقاله لريال مدريد خلال استفتاء تليفزيوني .
ويعيش ميسي حالة نفسية سيئة غقب خسارة الفريق امام بايرن ميونخ 8 – 2 في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا ولم يحدد بعد وجهته المفضلة .