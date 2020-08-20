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بالصور.. مدني خميس مشيط يتمكن من انتشال جثة لعامل يمني سقط في بئر  

Time منذ 26 دقيقة
Views 1468
بالصور.. مدني خميس مشيط يتمكن من انتشال جثة لعامل يمني سقط في بئر  

محمد بن طحيطح (صدى):
أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بأن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط تلقى بلاغاً في تمام الساعة (١٥:٢٧) أمس الأربعاء الموافق ١٤٤١/١٢/٢٩هـ يفيد عن وجود حالة لسقوط شخص في بئر بقرية العياش في مركز تندحه .

وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث وتطبيق خطة الإسناد ودعم الموقف بغواصيّن من طوارئ الدفاع المدني بعسير وبالوصول إتضح بأن الحالة عبارة عن حادث سقوط لشخص يمني الجنسية داخل بئر زراعية ( قطرها ٣م وبعمق ١٦م ) حيث التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف والقيام بعملية شفط المياه والبحث عنه وإنتشاله متوفى من قبل غواصين الدفاع المدني ) .

ويعود سبب الحادث الى سقوطه أثناء محاولته تشغيل ماطور المياه بحسب إفادة مرافقه بالموقع نسال الله أن يتغمده بواسع رحمته ، وقد سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.

 

 

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أحدث التعليقات

جراح
وش ذي الاخبار يا صدى يعني ناقصين الشعب ضغط وسكر
نبيل
مدرسة في كل شي يأبو نوره الفن والاخلاق والتواضع
الكبير كبير يأبو نورة
سعيد الهلالي
اترك التحكيم ماهو عذر لاعبيينك 11 تمريرة الهدف الاول ولا قطعها لاعبيينكم والهدف الثاني7 تمريرة ولا احد قطعها.
ع. س. ع
اهم شي الدوري للزعيم وانت يابو خرقة دوري ما فية انسى وردد ياليل ما اطولك

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