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"شركة الطائرات المروحية" تدعم أسطولها بـ10 طائرات هيلكوبتر H125

Time منذ 39 دقيقة
Views 1493
"شركة الطائرات المروحية" تدعم أسطولها بـ10 طائرات هيلكوبتر H125

الرياض (صدى):
وقعت شركة الطائرات المروحية المملوكة لصندوق الإستثمارات العامة، إتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 10 طائرات هيلكوبتر من طراز H125، وتأتي هذة الإتفاقية ضمن خططها لتوسيع أسطولها، وإطلاق خدمات جديدة تدعم تطور قطاع الطيران بالمملكة.

ولفتت الشركة عبر بيان لها بأن هليكوبتر إيرباص H125 متعددة المهام تتسع لنحو 6 ركاب ويمكن تعديلها بسهولة لتناسب مختلف الاحتياجات، متابعة بأنها ستقوم بالاستفادة من هذه الطائرات لإطلاق خدمات جديدة تشمل الرحلات السياحية، والأعمال الجوية كالتصوير وسحب اللافتات والمسح الجوي وغيرها.

ومن جانبه قال الكابتن آرنو مارتينيز الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية، أنه من خلال توقيع هذه الاتفاقية، اتخذت شركة الطائرات المروحية خطوة كبيرة لتوسيع أسطولها وتطبيق خطتها التشغيلية الطموحة، التي ستساهم في النهوض بقطاعي السياحة والطيران في المملكة.

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أحدث التعليقات

جراح
وش ذي الاخبار يا صدى يعني ناقصين الشعب ضغط وسكر
نبيل
مدرسة في كل شي يأبو نوره الفن والاخلاق والتواضع
الكبير كبير يأبو نورة
سعيد الهلالي
اترك التحكيم ماهو عذر لاعبيينك 11 تمريرة الهدف الاول ولا قطعها لاعبيينكم والهدف الثاني7 تمريرة ولا احد قطعها.
ع. س. ع
اهم شي الدوري للزعيم وانت يابو خرقة دوري ما فية انسى وردد ياليل ما اطولك

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