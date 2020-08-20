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الذهب ينتعش مع تجدد مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد

Time منذ ساعتين
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الذهب ينتعش مع تجدد مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد

وكالات (صدى):
صعد الذهب اليوم الخميس معوضا بعض الخسائر التي إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة، بحسب ما نشرت "رويترز".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1943.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5 بالمئة إلى أقل مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1 بالمئة إلى 27.01 دولار للأوقية فيما قفز البلاتين 0.3 بالمئة إلى 934.71 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2167.52 دولار.

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أحدث التعليقات

جراح
وش ذي الاخبار يا صدى يعني ناقصين الشعب ضغط وسكر
نبيل
مدرسة في كل شي يأبو نوره الفن والاخلاق والتواضع
الكبير كبير يأبو نورة
سعيد الهلالي
اترك التحكيم ماهو عذر لاعبيينك 11 تمريرة الهدف الاول ولا قطعها لاعبيينكم والهدف الثاني7 تمريرة ولا احد قطعها.
ع. س. ع
اهم شي الدوري للزعيم وانت يابو خرقة دوري ما فية انسى وردد ياليل ما اطولك

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