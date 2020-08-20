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الموقف القانوني حال إبلاغ شخص عن حالة عنف أسري وتبين أنه مخطئ

Time منذ ساعة
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الموقف القانوني حال إبلاغ شخص عن حالة عنف أسري وتبين أنه مخطئ

الرياض (صدى):
كشف مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس الموقف القانوني حال إبلاغ شخص عن حالة إيذاء وتبين أنه مخطئ .

وأكد المركز أن المُبلغ "حسن النية " يعفى من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام نظام الحماية من الإيذاء ,

الجدير بالذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري 1919 يعمل على استقبال البلاغات وتحديد مدى خطورتها والتواصل مع الجهات الأمنية والطبية وومن ثم تعامل وحدة الحماية ودراسة الحالة وغيرها من الإجراءات التي تعالج الحالة المتضررة على الفور .

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أحدث التعليقات

جراح
وش ذي الاخبار يا صدى يعني ناقصين الشعب ضغط وسكر
نبيل
مدرسة في كل شي يأبو نوره الفن والاخلاق والتواضع
الكبير كبير يأبو نورة
سعيد الهلالي
اترك التحكيم ماهو عذر لاعبيينك 11 تمريرة الهدف الاول ولا قطعها لاعبيينكم والهدف الثاني7 تمريرة ولا احد قطعها.
ع. س. ع
اهم شي الدوري للزعيم وانت يابو خرقة دوري ما فية انسى وردد ياليل ما اطولك

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