الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده

Time منذ دقيقتين
Views 1075
القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

Time واتساب

أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
منهو الفاغر اللي بيحلق بالغرفة هذي ؟!؟!؟!؟!؟
شيوووووووووووووووووووووووووون
نفسي افهم الاجانب من وين لهم المبالغ هذي ؟؟ هل عندهم فقاسات فلووووس !!!
ابوريماس
يستاهل كل خير ابن الوطن ولكن كبيره كثير كلمة فارهه معليش يعني الفارهه معروفه بسعرها المليوني وفوق
ابوريماس
الله المستعان لو كان الوازع الديني والاخلاقي نشط بشكل لو جيد وليس جيد جدا لما كان هذا التصرف منهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اكيد

أخر الأخبار

القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده
القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى يوم الشباب المجيد لبلاده
Time منذ دقيقتين Views 1075
كورونا يقتل شركة طيران عملاقة في مئويتها
كورونا يقتل شركة طيران عملاقة في مئويتها
Time منذ 7 دقائق Views 1199
الأمن العام يحذر من الفوركس
الأمن العام يحذر من الفوركس
Time منذ 18 دقيقة Views 1197
أبحر بارك.. أحد أهم مشاريع برنامج سكني بجدة
أبحر بارك.. أحد أهم مشاريع برنامج سكني بجدة
Time منذ 39 دقيقة Views 487
" الحصيني " يتوقع حالة ممطرة تستمر لأيام على عدة مناطق
" الحصيني " يتوقع حالة ممطرة تستمر لأيام على عدة مناطق
Time منذ ساعة Views 2121
وزير العدل الأردني في مأزق بسبب زفاف نجله
وزير العدل الأردني في مأزق بسبب زفاف نجله
Time منذ ساعة Views 2237
امرأتان تنقذان طفلًا فشلت المستشفيات الكبرى في علاجه بجازان
امرأتان تنقذان طفلًا فشلت المستشفيات الكبرى في علاجه بجازان
Time منذ ساعة Views 2954
روان بن حسين تتعرض لكسر في قدمها
روان بن حسين تتعرض لكسر في قدمها
Time منذ ساعتين Views 892
خادم الحرمين خلال افتتاح مشروع بيت الشباب بالرياض قبل 39 عامًا
خادم الحرمين خلال افتتاح مشروع بيت الشباب بالرياض قبل 39 عامًا
Time منذ 3 ساعات Views 2011
6 حالات لا يحق فيها فصل التيار الكهربائي لعدم السداد
6 حالات لا يحق فيها فصل التيار الكهربائي لعدم السداد
Time منذ 3 ساعات Views 3103