"دور للضيافة" تطرح وظائف شاغرة بمحافظة الجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة دور للضيافة، المتخصصة في مجال الضيافة وتطوير وإدارة المجتمعات السكنية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين ، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق والمنتجعات التابعة للشركة والمتعاقدة معها في محافظة الجبيل.
وأوضحت الشركة بأن الوظائف تحت مسميات وظيفية" مشرف مرفق الاستجمام الترفيه: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو المجالات ذات الصلة -مساعد مرفق الاستجمام/ الترفيه: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الضيافة والفندقة، أو أي مجال ذي الصلة".
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