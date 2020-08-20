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"دور للضيافة" تطرح وظائف شاغرة بمحافظة الجبيل

Time منذ ساعة
Views 1593
"دور للضيافة" تطرح وظائف شاغرة بمحافظة الجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة دور للضيافة، المتخصصة في مجال الضيافة وتطوير وإدارة المجتمعات السكنية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين ، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق والمنتجعات التابعة للشركة والمتعاقدة معها في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة بأن الوظائف تحت مسميات وظيفية" مشرف مرفق الاستجمام الترفيه: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو المجالات ذات الصلة -مساعد مرفق الاستجمام/ الترفيه: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الضيافة والفندقة، أو أي مجال ذي الصلة".

ولمزيد من التفاصيل والتقديم إضغط الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

جراح
وش ذي الاخبار يا صدى يعني ناقصين الشعب ضغط وسكر
نبيل
مدرسة في كل شي يأبو نوره الفن والاخلاق والتواضع
الكبير كبير يأبو نورة
سعيد الهلالي
اترك التحكيم ماهو عذر لاعبيينك 11 تمريرة الهدف الاول ولا قطعها لاعبيينكم والهدف الثاني7 تمريرة ولا احد قطعها.
ع. س. ع
اهم شي الدوري للزعيم وانت يابو خرقة دوري ما فية انسى وردد ياليل ما اطولك

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