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أبحر بارك.. أحد أهم مشاريع برنامج سكني بجدة
منذ 39 دقيقة
487
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أحدث التعليقات
شيوووووووووووووووووووووووووون
منهو الفاغر اللي بيحلق بالغرفة هذي ؟!؟!؟!؟!؟
شيوووووووووووووووووووووووووون
نفسي افهم الاجانب من وين لهم المبالغ هذي ؟؟ هل عندهم فقاسات فلووووس !!!
ابوريماس
يستاهل كل خير ابن الوطن ولكن كبيره كثير كلمة فارهه معليش يعني الفارهه معروفه بسعرها المليوني وفوق
ابوريماس
الله المستعان لو كان الوازع الديني والاخلاقي نشط بشكل لو جيد وليس جيد جدا لما كان هذا التصرف منهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اكيد
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