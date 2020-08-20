كورونا يقتل شركة طيران عملاقة في مئويتها

وكالات (صدى):
تسبب وباء كورونا في انهيار شركة " كانتاس" الأسترالية للطيران إحدى اهم الشركات بعدما توقفت تماماً عن تسيير رحلالتها الدولية منذ بداية الائحة .
وخسرت الشركة نحو 2 مليار دولار إذ تراجعت ارباحها 91 % ، واضطرت لتسريح 6 آلاف موظف واجبرت 20 ألف موظف آخر على الإجازة بدون راتب .
وانتقد ألان جويس المدير التنفيذي لمجموعة كانتاس إغلاق الدولة للحدود في ظل تراجع الإصابات مطالباً بفتحها إذ أصبح هذا الأمر بمثابة الحياة والموت لدى الكثيرين .
كما كشف ان الشركة لن تعود على الأرجح لرحلات الطيران قبل يوليو 2021 وانها تقتصر على رحلات الطيران الداخلي بنسبة 20 % ، وان تلك الفترة من اصعب الفترات التي مرت على الشركة بالتزامن مع عيد ميلادها المائة