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وزير العدل الأردني في مأزق بسبب زفاف نجله

Time منذ ساعة
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وزير العدل الأردني في مأزق بسبب زفاف نجله

عمّان (صدى):
تعرض وزير العدل الأردني بسام التلهوني لموجة من الانتقادات، بعد إقامة حفل زفاف لنجله في أحد المطاعم الشهيرة، متجاهلا إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وخرج الوزير الأردني عن صمته للرد على حملة الانتقادات التي طالته، قائلا: " مؤسف ومؤلم جداً حجم الافتراء وانتهاك الخصوصية الذي طالني وأسرتي في الأيام الماضية والمبني على أكاذيب ومزاعم واهية " .

وأضاف: " كل ما تم القيام به هو دعوة عشاء لعدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين ولم أدع إليه أيا من زملائي الوزراء " .

وتابع: " عبرنا عن فرحتنا بابنِنا في عشاء عائلي في مطعم ملتزمين بإجراءات الوقاية وضمن السعة التشغيلية المسموحة للمطعم مع الالتزام بالشروط وحسب التعليمات " .

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
منهو الفاغر اللي بيحلق بالغرفة هذي ؟!؟!؟!؟!؟
شيوووووووووووووووووووووووووون
نفسي افهم الاجانب من وين لهم المبالغ هذي ؟؟ هل عندهم فقاسات فلووووس !!!
ابوريماس
يستاهل كل خير ابن الوطن ولكن كبيره كثير كلمة فارهه معليش يعني الفارهه معروفه بسعرها المليوني وفوق
ابوريماس
الله المستعان لو كان الوازع الديني والاخلاقي نشط بشكل لو جيد وليس جيد جدا لما كان هذا التصرف منهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اكيد

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