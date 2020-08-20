وزير العدل الأردني في مأزق بسبب زفاف نجله

عمّان (صدى):
تعرض وزير العدل الأردني بسام التلهوني لموجة من الانتقادات، بعد إقامة حفل زفاف لنجله في أحد المطاعم الشهيرة، متجاهلا إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وخرج الوزير الأردني عن صمته للرد على حملة الانتقادات التي طالته، قائلا: " مؤسف ومؤلم جداً حجم الافتراء وانتهاك الخصوصية الذي طالني وأسرتي في الأيام الماضية والمبني على أكاذيب ومزاعم واهية " .
وأضاف: " كل ما تم القيام به هو دعوة عشاء لعدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين ولم أدع إليه أيا من زملائي الوزراء " .
وتابع: " عبرنا عن فرحتنا بابنِنا في عشاء عائلي في مطعم ملتزمين بإجراءات الوقاية وضمن السعة التشغيلية المسموحة للمطعم مع الالتزام بالشروط وحسب التعليمات " .