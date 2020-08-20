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6 حالات لا يحق فيها فصل التيار الكهربائي لعدم السداد

Time منذ 33 دقيقة
Views 1706
6 حالات لا يحق فيها فصل التيار الكهربائي لعدم السداد

الرياض (صدى):
كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن 6 حالات لا يحق فيها فصل التيار الكهربائي لعدم السداد.

وفيما يلي الحالات التي ذكرتها الهيئة:

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أحدث التعليقات

فيصل
وش دخل السيسي ههههههههه الله يرفع غنك السيسي قال اركب بنتك ولا بتقول العطله خلته يركب بنته انت مريض
سامي الحربي
أحسنت والله هذي الحقيقة ما خلاهم مشاهير غير صغار السن والرعاع اللي يتابعونهم. واصلا ايش المحتوى اللي يقدمونه للناس غير التفاهات والكلام الفاضي
ابو طلق
وين الموعد وفي اي يوم والساعة كم حسب العنوان والا ماعندكم خبر ؟
الرياض الرين الرياان
حتى المتعاطي مايسوي سواته يابو خالد هذي من بركات السيسي
ابومحمد
وين مكافحة الفساد ..

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