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ترودو متورط في " فضيحة أخلاقية "

Time منذ 7 دقائق
Views 1205
ترودو متورط في " فضيحة أخلاقية "

أوتاوا (صدى):
يواجه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اتهامات بالتستر على " فضيحة أخلاقية " ،وذلك بشأن قراره بتعليق عمل البرلمان.

وكان ترودو قد طلب، إنهاء الدورة البرلمانية الحالية قبل أوانها، وتعهد باستئناف العمل البرلماني يوم 23 سبتمبر بخطاب العرش، يليه تصويت على الثقة.

وجاءت هذه الخطوة وسط تحقيقات بشأن فضيحة أخلاقية وسياسية تورط فيها ترودو، على خلفية عقد ضخم أبرمته الحكومة الكندية مع جمعية خيرية كان أفراد من أسرته قد تقاضوا مبالغ مالية منها.

وكان حزبا المعارضة الرئيسان في البلاد قد وجها دعوة لرئيس الوزراء إلى الاستقالة، لكن ترودو اكتفى بالاعتذار والإقرار بالخطأ.

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أحدث التعليقات

Ali alblwy
وزير الدفاع القطري عايش الجو مو داري انهم ماخذينه محفظة دولارات يستفيد منها التركي عشان يبني امجاده ، ولا هو جيشه ١٢ سودني و ٧٨ بنقالي ، بس للامانه التركي محضوض ، يبني امجادة في المنطقة بدون دفع دولار واحد ، الفلوس من مشيخه قزمية والجيش شباب يحملهم من شمال سورية بشاحنات شعير ويرسلهم على ليبيا بالطيران
Ali alblwy
والله ياحج اوباما مادهور هيبة امريكا الي كان يُنظر لها على انها شرطي العالم الا فترتك الرئاسية المشؤومه ، بسببك روسيا احتلت شرق اوكرانيا ودخلت في سوريا ، وايران احتلت العراق وسورية ولبنان واليمن ، وتركيا احتلت شمال سورية وليبيا ، يعني النظام الحاكم اصبح شريعة الغاب القوي يأكل الضعيف
Ali alblwy
اي دوله تعتمد على سلعه واحدة في مصدر دخلها لن يكون اقتصادها مستقر ، ولا مفر من تنويع الدخل وتقليل العمالة
ابو حسن
للاسف الشديد انا مطفي كل البيت ولم استخدم الاناره الا في مكان جلوس العيله وجميع فواتير ي ما تتجاوز ٢٥٠ ريال اما الان تضاعفت اربع مرات بدال ٢٠٠ ريال ٨٠٠ رياال وكمية الاستهلاك غير مطابقه للمبلغ كمية الاستهلاك تقريبا في الشهر ١٠٠٠ في قراة العداد ماتتجاوز مبلغ ١٨٠ ريال حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو حسن
للاسف الشديد انا مطفي كل البيت ولم استخدم الاناره الا في مكان جلوس العيله وجميع فواتير ي ما تتجاوز ٢٥٠ ريال اما الان تضاعفت اربع مرات بدال ٢٠٠ ريال ٨٠٠ رياال وكمية الاستهلاك غير مطابقه للمبلغ كمية الاستهلاك تقريبا في الشهر ١٠٠٠ في قراة العداد ماتتجاوز مبلغ ١٨٠ ريال حسبنا الله ونعم الوكيل

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