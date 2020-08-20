ما لا تعرفه عن آلية " سناباك " لوقف تسليح إيران

واشنطن (صدى):
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على إيران وفق آلية " سناباك " بعد رفض مجلس الأمن الدولي، مشروعًا أمريكيًا لتمديد اتفاقية حظر الأسلحة على إيران.
وتعني كلمة snapback في اللغة الإنجليزية الارتداد السريع أو المفاجئ، أو العودة إلى وضع سابق.
وتمنح هذه الآلية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران بدعوى انتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وردت هذه الآلية في قرار مجلس الأمن “رقم 2231” -صدر بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015- الذي ترفع بموجبه العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.
ويمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إلى هذه الآلية لفرض العقوبات على إيران.
وإذا أرادت واشنطن تفعيل هذه الآلية يتعين عليها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي، على أن تفتح الأمم المتحدة تحقيقًا يستمر 30 يومًا قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.
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