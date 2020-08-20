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ما لا تعرفه عن آلية " سناباك " لوقف تسليح إيران

Time منذ ساعة
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ما لا تعرفه عن آلية " سناباك " لوقف تسليح إيران

واشنطن (صدى):
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على إيران وفق آلية " سناباك " بعد رفض مجلس الأمن الدولي، مشروعًا أمريكيًا لتمديد اتفاقية حظر الأسلحة على إيران.

وتعني كلمة snapback في اللغة الإنجليزية الارتداد السريع أو المفاجئ، أو العودة إلى وضع سابق.

وتمنح هذه الآلية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران بدعوى انتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وردت هذه الآلية في قرار مجلس الأمن “رقم 2231” -صدر بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015- الذي ترفع بموجبه العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.

ويمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إلى هذه الآلية لفرض العقوبات على إيران.

وإذا أرادت واشنطن تفعيل هذه الآلية يتعين عليها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي، على أن تفتح الأمم المتحدة تحقيقًا يستمر 30 يومًا قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.

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أحدث التعليقات

Ali alblwy
وزير الدفاع القطري عايش الجو مو داري انهم ماخذينه محفظة دولارات يستفيد منها التركي عشان يبني امجاده ، ولا هو جيشه ١٢ سودني و ٧٨ بنقالي ، بس للامانه التركي محضوض ، يبني امجادة في المنطقة بدون دفع دولار واحد ، الفلوس من مشيخه قزمية والجيش شباب يحملهم من شمال سورية بشاحنات شعير ويرسلهم على ليبيا بالطيران
Ali alblwy
والله ياحج اوباما مادهور هيبة امريكا الي كان يُنظر لها على انها شرطي العالم الا فترتك الرئاسية المشؤومه ، بسببك روسيا احتلت شرق اوكرانيا ودخلت في سوريا ، وايران احتلت العراق وسورية ولبنان واليمن ، وتركيا احتلت شمال سورية وليبيا ، يعني النظام الحاكم اصبح شريعة الغاب القوي يأكل الضعيف
Ali alblwy
اي دوله تعتمد على سلعه واحدة في مصدر دخلها لن يكون اقتصادها مستقر ، ولا مفر من تنويع الدخل وتقليل العمالة
ابو حسن
للاسف الشديد انا مطفي كل البيت ولم استخدم الاناره الا في مكان جلوس العيله وجميع فواتير ي ما تتجاوز ٢٥٠ ريال اما الان تضاعفت اربع مرات بدال ٢٠٠ ريال ٨٠٠ رياال وكمية الاستهلاك غير مطابقه للمبلغ كمية الاستهلاك تقريبا في الشهر ١٠٠٠ في قراة العداد ماتتجاوز مبلغ ١٨٠ ريال حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو حسن
للاسف الشديد انا مطفي كل البيت ولم استخدم الاناره الا في مكان جلوس العيله وجميع فواتير ي ما تتجاوز ٢٥٠ ريال اما الان تضاعفت اربع مرات بدال ٢٠٠ ريال ٨٠٠ رياال وكمية الاستهلاك غير مطابقه للمبلغ كمية الاستهلاك تقريبا في الشهر ١٠٠٠ في قراة العداد ماتتجاوز مبلغ ١٨٠ ريال حسبنا الله ونعم الوكيل

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