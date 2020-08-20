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ترامب بعد تفعيل آلية " سناباك ": إيران لن تمتلك سلاحا نوويا

Time منذ 12 دقيقة
Views 1345
ترامب بعد تفعيل آلية " سناباك ": إيران لن تمتلك سلاحا نوويا

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن الولايات المتّحدة ستفعل في مجلس الأمن الدولي آلية "سناباك"، من أجل إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية على إيران.

وقال ترامب: " اليوم طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو إخطار مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية عملياً على إيران والمعلّقة حتى اليوم".

وتتيح آلية "سنابّاك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015 بسبب انتهاك طهران للتعهّدات، المنصوص عليها في الاتفاق.

وأكد ترامب في مؤتمر صحفي أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، مشيرا إلى مخالفة طهران للاتفاق النووي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أكيد هذا شي معروف😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأزمة المالية اثرت على الجميع
ابو عمار
معقوله .. عموما عندكم اموال اللي تم الحجز عليها من المشاهير في غسيل الاموال
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍

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