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الأكراد يرفضون دخول الشاحنات التركية للعراق

Time منذ 23 دقيقة
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الأكراد يرفضون دخول الشاحنات التركية للعراق

بغداد (صدى):
تظاهر العشرات من الأكراد الغاضبين، مساء أمس الأربعاء، في محافظة دهوك، لمنع دخول الشاحنات التركية المحملة بالبضائع والسلع المصدرة، لاستبدالها بأخرى من المدن الكردية.

وطالب المتظاهرون، بمنع دخول الشاحنات التركية، والعمالة المرافقة لها، واستبدالها بآخرين من مواطني الإقليم، للمساهمة في إنهاء البطالة المتفشية في صفوف الشباب.

وتوجهت قوات أمنية كبيرة إلى المعبر، فيما أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين.

ويعتبر معبر ”إبراهيم الخليل“، بوابة تركيا، إلى العراق، حيث تصدر من خلاله كل البضائع والسلع، والتي تقدر بأكثر من 15 مليار دولار سنوياً.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أكيد هذا شي معروف😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الأزمة المالية اثرت على الجميع
ابو عمار
معقوله .. عموما عندكم اموال اللي تم الحجز عليها من المشاهير في غسيل الاموال
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍

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