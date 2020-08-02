" الجوازات المزورة " حيلة إيرانية لنقل مليارات الدولارات لحزب الله

طهران (صدى):
كشفت مصادر، عن الحيلة التي استخدمها تنظيم الملالي لنقل مليارات الدولارات إلى مليشيات حزب الله اللبناني.
ونجح النظام الإيراني في نقل المبالغ عن طريق استخدام جوازات سفر مزورة لمواطنين إيرانيين.
وكشفت وثائق عن قيام الحرس الثوري بالتعاون مع البنك المركزي عبر استغلال الرقم الوطني للمواطنين، وتسجيل جوازات سفر مزورة لتخصيص عملات سفر لهم، وتم تحويل هذه العملات من خلال رحلات تقوم بها شركة ماهان للطيران إلى سوريا ولبنان.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم إبلاغ المواطنين العاديين في إيران مطلقًا باستخدام رقمهم الوطني، للقيام بمهمة تحويل العملات إلى حزب الله.