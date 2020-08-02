شروط الكويت لدخول الوافدين من الدول المحظورة

خالد الظفيري (صدى):
أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، على عدم السماح بدخول غير الكويتيين القادمين من الدول المشمولة بقرار حظر الدخول إلى البلاد سواءً أكان القدوم بشكل مباشر من تلك الدول أو عبر رحلات (ترانزيت) من دولة أخرى غير مشمولة ما لم يستقروا في بلد الترانزيت 14 يوماً.
وعلى الوافد بعد البقاء في بلد الترانزيت 14 يوماً، إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا المستجد وتقديم شهادة معتمدة تثبت خلوه من المرض، على ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ الوصول إلى البلاد.
يذكر أن الكويت حظرت الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة، وشمل القرار دول: الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيريلانكا.
كما شمل نيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومينيكان وكوسوفا.