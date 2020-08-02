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مصري يدّعي زواجه من أميرة سعودية ويتفاخر بالاعتداء على رجال الأمن 

Time منذ ساعة
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مصري يدّعي زواجه من أميرة سعودية ويتفاخر بالاعتداء على رجال الأمن 

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو مصري يزعم زواجه من أميرة سعودية، مما أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي في المملكة.

وبدا المصري في المقطع يزعم أنه اعتدى على ٨ مواطنين و٣ ضباط بالمملكة، مما أحدث موجة من الغضب العارم بسبب ما أسموه أكاذيب.

وجاء ذلك عندما سأله أحد الأشخاص إذا كان سعودياً رد مدعيا أنه متزوج من أميرة سعودية ويحمل بطاقة عدم التعرض.

ودشن مواطنون هاشتاقا يحمل عنوان " مصري يهدد السعوديين " لمطالبة الجهات المعنية بسرعة القبض على هذا الشخص وتوقيع عقوبة صارمة بحقه كي يكون عبرة لغيره لمن يطلقون الشائعات والأكاذيب، حتى وصل لترند موقع " تويتر " في المملكة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لوحـه جميله كأنـها صـوره فوتـوغــرافيـه .👍👍👍.
. راعــي الـددســـن .
▂▃▄▅ هليل لاينام ولا يقيل ▅▄▃▂ إســــــمك حلــــو عجــــبني .👍👍.
زاير
خلوه علي مسمي دوري الفار للمحترفين .
. راعــي الـددســـن .
.👍.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂.👍.
. راعــي الـددســـن .
أحسنت الرد عـلاه .😂.👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍.😂.

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