الملك فهد ومبارك يصفعان القذافي في القمة العربية 1990 لغزو الكويت (لقطات مسربة)

وكالات (صدى):
انتشرت لقطات مسربة من القمة العربية التي عقدت في 1990؛ على خلفية الغزو الغاشم للكويت.
وظهرت في اللقطات محاولات القذافي لإفشال القمة باعتراضه على انقاذ الكويت من الغزو العراقي.
وبدت سيطرة كلا من الملك فهد رحمه الله، و الرئيس المصري الرحل محمد حسني مبارك واضحة في الفيديو حيث لم يلتفتان للقذافي الذي ظهر وهو يٌعلي صوته معترضًا على ما يحدث معلنًا عدم اقتناعه بالتصويت والأغلبية.
يذكر أن قمة 1990 عقدت في القاهرة بشكل طاريء في التاسع والعاشر من أغسطس بعد غزو العراق للكويت؛ حيث كانت الجلسات سرية.