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باسل الخياط ينهار من البكاء في الظهور الثاني له بعد وفاة والده «فيديو»

Time منذ يومين
Views 3450
باسل الخياط ينهار من البكاء في الظهور الثاني له بعد وفاة والده «فيديو»

دمشق (صدى):
أظهر مقطع فيديو الفنان السوري باسل الخياط ينهار من البكاء في الظهور الثاني له بعد وفاة والده، حيث يعيش في حالة من الحزن والصدمة نتيجة فقدان والده في أحد مستشفيات دمشق.

وبدا الخياط عليه آثار الحزن والحالة النفسية السيئة التي يمر بها، وهو يبكي، بعد فقدان والده، ثم وجه رسالة إلى كل متابعيه، قائلاً:" للأسف فجعت يوم أمس بوفاة والدي، وبسبب الظروف الصحية الراهنة وانتشار فيروس كورونا لم نستطع القيام بالعزاء اللازم.. سامحوني لأنني ظهرت في هذا الفيديو في مثل هذه الأيام لكن الله أعلم ما في القلوب ".

وطالب باسل جميع متابعيه بأن يقوموا بالدعاء بالرحمة لأبيه الراحل الذي يعتبره الرجل الأول في حياته، ومثله الأعلى.

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
العمر يدبر عند حدوث الغدر حيث ينتهي عند ما يقبل الغدر ويتقدم عليه ويفرق أيامه ويقطع أوصاله ويجعل منه طوق حصار بغيض
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا
سعيد الهلالي
تخدير كل الموضوع. كيف البدلاء ومايكون نضاميا ما يلعب لابد من الحجر. ومع ذلك يلعب غدا بكرة بطولتهم رقم ٢٦ ومستحيل حتي المصابين يعطونهم تخدير ليلعب امام زعيم اسيا

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