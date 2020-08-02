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«السراج» يبيع ليبيا إلى أردوغان ويسمح له بالتحكم في الشحنات البحرية (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1789
«السراج» يبيع ليبيا إلى أردوغان ويسمح له بالتحكم في الشحنات البحرية (فيديو)

وكالات (صدى):
واصلت حكومة الوفاق إهدار حقوق الشعب الليبي وبيع ثروات البلاد إلى السلطان العثماني رجب طيب أردوغان.

وفضحت صحيفة زمان التركية ما يٌحاك من خلف الشعب الليبي؛ حيث أشارت إلى أن حكومة الوفاق منحت أنقرة الحق في التحكم بالشحنات البحرية القادمة إلى ليبيا

وكان تقرير صادر عن الجمارك الليبية في طرابلس كشف أنه تم التعاقد مع شركة "إس سي كي" التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقربين من أردوغان لإدارة مذكرات تتبع الشحنات البحرية.

وبموجب هذا القرار منحت الجمارك الليبية للشركة التركية الإشراف على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر، وهو تفويض غير مسبوق، إذ يعطي لشركة خاصة القدرة على التحكم بواردات البلد.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
واخـا جونـي مـار قلبـي إللـي بغاك العمر ومشيت لروضة اوعـزاوني هلـو يالولـيد
ابومحمد
كيف اسدد الرسوم
احمد
الله يهديه بس
. راعــي الـددســـن .
انا ما نـويـت فراقُــوه هـوا إللــي إسـخا بـيا انا اللي عطيتُـوه المويه حتي يشربوها ليـا
دكتور كيف
عشان يغطون الفضيحة راح يقولو عنده حاله نفسيه

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