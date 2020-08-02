بالصور.. الاتحاد يخوض الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة أبها 

ماجد محمد (صدى):
أجرى فريق نادي الاتحاد الحصة التدريبية الأخيرة على ملعبه مساء اليوم قبل المغادرة يوم غد إلى أبها استعدادا لأول مواجهاته بعد استئناف الدورية، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس.
وركز المدرب كاريلي في المران على الجوانب الفنية من خلال التدريبات المهارية، والمناورة التي أجراها في منتصف الملعب.
ودخل اللاعبون معسكرا داخليا عقب نهاية المران حتى موعد المغادرة إلى أبها صباح الغد.
وشهدت تدريبات الاتحاد، مشاركة فهد المولد استعداداً للقاء فريق أبها الثلاثاء المقبل على ملعب المحالة بأبها.