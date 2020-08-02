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أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف

Time منذ 49 دقيقة
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أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف

طلال الغامدي (صدى):
كشف اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حتى تاريخ الثاني من أغسطس الجاري، والبالغ عددهم 32 إضافة إلى 4 شركات.

وشملت القائمة الأسماء الأتية : "سعد الحارثي اللاعب الدولي السابق، الذي مثل النصر والهلال في مواسم سابقة، وجود غرم العمري، وذيب الدحيم، وتركي المقيرن، إياد فريد، وناصر صباغ، وعبدالحميد العبدكريم، ووليد قاسم، ومؤيد بافيل، وفهد بو عائشة، ويوسف الموينع، وعبدالله المحمدي، وعبدالله مجرشي، ومنصور اليامي، ورفيع الشهراني، وضيف الله المطيري، وعزام الرميخاني، وأحمد المزيني، وهشام العريني، وعبدالله الظفيري، وناصر التويجري، وصالح اليامي، ومنصور المنصور، وعلي الرماح، ومهدي زدوحية، وعمر العتيبي، وعبدالله الخليفة، وإياد الشدوي ، وعبدالرحمن خنين، وفلاح العنزي، وفهد باقديم، ووليد الرشيد، ومنصر بالحارث، ومحمد العنزي.

كماتم اعتماد 4 شركات، وهي شركة صدى المحتوى ويمثلها نواف المهدي، وشركة طريق النجوم الرياضية ويمثلها بندر تكروني، وشركة قول دار الرياضية ويمثلها أحمد الخميس، وشركة الرابط الرياضي ويمثلها يزيد النمر.

 

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أحدث التعليقات

الغامدي جدة
في مصر كل شيء يصير
لا يهمونك انا مجنونك
توقع ميييين مالخافي بان وهو يعي انة عميل وذنب ثم انتهى وقتة
abdul
حرية انتقاد للرئيس من عضو في حزب المعارضة. شعب تمرّس علي الديموقراطية والتعددية. لذا خسر حزب اوردغان (حزب العدالة والتنمية) انتخابات بلدية اسطنبول.
لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك يابو فهد
لا يهمونك انا مجنونك
لا ومسوين فرق استطلاع بعد

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