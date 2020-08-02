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تسمية الجولة المقبلة من دوري المحترفين «عيدنا عيدين» احتفاءً بشفاء خادم الحرمين

Time منذ ساعة
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تسمية الجولة المقبلة من دوري المحترفين «عيدنا عيدين» احتفاءً بشفاء خادم الحرمين

ماجد محمد (صدى):
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بمسمى "عيدنا عيدين".

وتأتي هذه التسمية احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وخروجه من المستشفى سالماً معافى -بحمد الله-، الذي تزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك كمحبة وتقدير وعرفان من جميع الرياضيين في المملكة، لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.

يذكر أن المنافسات الكروية ستعود بعد غدٍ الثلاثاء بعدة مواجهات، بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي سجلت فيها المملكة العربية السعودية نجاحًا باهرًا في كل الخطوات التي اتخذتها للتصدي لهذه الجائحة.

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أحدث التعليقات

الغامدي جدة
في مصر كل شيء يصير
لا يهمونك انا مجنونك
توقع ميييين مالخافي بان وهو يعي انة عميل وذنب ثم انتهى وقتة
abdul
حرية انتقاد للرئيس من عضو في حزب المعارضة. شعب تمرّس علي الديموقراطية والتعددية. لذا خسر حزب اوردغان (حزب العدالة والتنمية) انتخابات بلدية اسطنبول.
لا يهمونك انا مجنونك
الله يحفظك يابو فهد
لا يهمونك انا مجنونك
لا ومسوين فرق استطلاع بعد

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