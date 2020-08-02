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نبوءة القذافي تحققت بعد 9 سنوات على مقتله 

Time منذ 9 دقائق
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نبوءة القذافي تحققت بعد 9 سنوات على مقتله 

طرابلس (صدى):
تنبأ الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بمؤامرة خارجية ضد البلاد هدفها السيطرة على النفط الليبي والأراضي الليبية واستعمارها مرة أخرى عام ٢٠١١.

وعرضت صحيفة بريطانية، مقالا بعد مرور 9 سنوات على مقتل القذافي، تحت عنوان " نبوءة القذافي تتحقق فيما تتصارع القوى الأجنبية من أجل النفط في ليبيا ".

وأوضحت الصحيفة في المقال أن الزعيم الراحل توقع منذ بداية الأحداث في بلاده وجود مؤامرة للسيطرة على النفط الليبي، ودعا الليبيين إلى التصدي لها والدفاع عن بلادهم.

وأضافت أنه بعد اندلاع حرب أهلية ثانية، لم يكن إعلان القذافي بعيدا عن الحقيقة، مشيرة إلى أنه مع تراجع الولايات المتحدة عن الدور الذي لعبته، هبطت كوكبة من القوى الإقليمية على ليبيا، ومع انتقال المعركة إلى سرت، بوابة الهلال النفطي في البلاد، تلوح في الأفق مواجهة محتملة للسيطرة على ثروة ليبيا النفطية.

وتابعت :" في انتهاك للحظر الدولي المفروض على الأسلحة، تم إغراق المدينة والصحراء المحيطة بها في الأسابيع الأخيرة بالأسلحة والمقاتلين مع تعبئة القوات الموالية للحكومة في طرابلس من جانب وتلك التي تقاتل من أجل الجنرال خليفة حفتر، المعين من قبل البرلمان في طبرق من الجانب الآخر.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يجــزاك كل خــــير يا شــيخنا ويـبارك فيــك .
. راعــي الـددســـن .
ههههههههههههههههههههه. .😂😂😂😂😂😂😂😂. راح مــن صـــــــيد أمــــس
ابوسامر
يعني اذا حرك راسه اخطأ. هذا ضغط اعلامي نصراوي ومحاولة الضغط على الهلال
. راعــي الـددســـن .
الله يرحم الميت منهم ويطول عمر سـيدي خادم الحرمين الشريفين . اللــــــــــــــهم آمــــــــــــــــين .
زائر
سبب تمرده يطالب بحقوقه وهناك نصراوية يفاوضنه منذ فترة وهم وراء مايحدث !!!

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